Nem olcsó mulatság, de a lótartás test- és jellemformáló hatása életre szól

– Én ridegtartásban tartom a lovaimat; igaz, ettől egy mai székely lótartó gazdát kirázza a hideg. Nálunk újabb keletű hagyomány az istállózás, ezt a Mária Terézia királynő idején, magyar területen is meghonosodott, zárt térben való tartás hozta be, ugyanis érkeztek az osztrák lovasok az igényes lovaikkal, azokat nem lehetett kint tartani. Ezt vette át a székely gazda is, pajtát épített a lovainak – én nem nevezem istállónak, az pajta. A ridegtartás ezzel szemben azt jelenti, hogy télen, nyáron, esőben, hóban a lovak kint vannak a szabad ég alatt. Ennek egy változata a félrideg tartás, vagyis van egy fedett beálló is, ahová beállhat a ló, ha úgy akarja – de az én tapasztalatom szerint nem akarja. Van továbbá a bokszos tartás, vagyis minden lónak van egy zárt fülkéje, ott eszik, iszik.

– De, ez nem változott, semmit, sőt (nevet). Én úgy látom, itt nem divat, ez nekünk, székelyeknek a génjeinkben van. Mi nem felfedezzük, hanem újra felfedezzük a lovaglást. Az a szabadságérzet és szabadságvágy, amit egy ló adhat az embernek, most is bennünk van, ezt kezdjük újra megtalálni magunkban. Mivel azonban írásos formában nagyon kevés maradt fönt eleink lovas mindennapjairól, magát a lovazást újra kell tanulnunk.

– Hobbiló esetében nem kell feltétlenül fajtában gondolkodni, egy helyi származású keverék is megteszi. Előny, ha nem egy vastag, rönkhúzásra való példány. Ha van benne egy kis gidrán, furioso, vagy nóniusz, arab vagy shagya arab, az jó, de ne legyen tisztavérű. A legfontosabb, hogy a ló fizikailag ép és fejben alkalmas, vagyis nyugodt legyen: együttműködő, nem ijedős, rohanós, agresszív – tehát rendelkezzen azokkal az alapfeltételekkel, amelyek a biztonságos képzéshez, lovagláshoz elengedhetetlenek. Sokat hallunk arról, hogy statisztikailag a lovas balesetek a leggyakoribbak, de azt talán már kevesebben tudják, hogy a lovas balesetek túlnyomó többsége nem lovaglás közben történik. A ló ösztönlény, menekülő állat, ennek köszönheti fennmaradását, eszerint kell vele bánni. Visszatérve, hobbilónak tehát mindenképp stabil idegrendszerűt válasszunk. Mindenképpen kérjük egy szakértő véleményét, állatorvossal is vizsgáltassuk meg a vásár előtt, tudjunk meg mindent az előéletéről, felmenőiről. Másfelől: sose vegyünk lovat anélkül, hogy kipróbálnánk. Sajnos sokan melléfognak, a szülő vesz valahonnan egy lovat, mert jól néz ki és olcsó, aztán a gyermeke nem tud értekezni az állattal, konfliktusok alakulnak ki köztük. Ekkor jön az, hogy „ez a ló bolond, gonosz”. Nem az. Mindig az ember téved. A ló nem ember: csalni, lopni, hazudni képtelen, egyenes jellem. A ménesvezért keresi bennünk, és ha nem tudunk azok lenni, a fejünkre nő. Egy több mázsás állattal szemben nem nyerhetünk erőből. Ezért kell ésszel és szakvélemények alapján választani, majd foglalkozni vele. Optimális eset, ha olyan lovat vásárolunk, amelyen hosszabb ideig lovagoltunk már, ismerjük egymást és megvan köztünk az összhang.

– Hol kezdődik egy ilyen, örömlovaglásra alkalmas ló ára?

– Nyers, vagyis be nem lovagolt, képzetlen lovat ezer euró körül lehet venni. Ha egy olyan hobbilóról beszélünk, amelyik elfogadja az embert, a nyerget, amelyik egyedül is, csapatban is konfliktusmentesen elmegy, nem ijed meg, és nem rohan el a lovasával, nem akarja ledobni, és a tetejében még fiatal is, tehát 4-5 éves, az olyan kétezer eurónál kezdődik. Erre a szintre eljuttatni egy jó idegzetű lovat több hónapos, napi szintű munka eredménye, ennek pedig ára van. Véssük észbe: a lóra adott körülmények között rá kell bíznod az életedet, ez így volt régen is, így van ma is. Igaz, a gyerekeknél a küllem fontos szempont, de igyekszem mindenkivel beláttatni, hogy az igényeinek megfelelő lovat kell találnia magának, hogy „működjön a kémia” köztük, mert ez a legfontosabb azon túl, hogy egészséges legyen a ló.

– Megvettük a lovat. Azt tartani is kell valahol, foglalkozni vele. Mennyi időbe, pénzbe kerül ez?

– Megvenni a legkönnyebb. A tartás az, ami húzósabb. A lónak meg kell adni, ami jár neki, többet esetleg lehet, kevesebbet semmiképp. Értem ezt az ellátására és a mozgatására. A ló nem bicikli, hogy nekitámasztom a garázsfalnak, aztán amikor kell, előveszem. Ez mindennapos foglalkozást, munkát jelent, ezért érdemes olyan helyen tartani, ahol ez meg is történik. Az se működik, hogy van egy kis hátsó kertem, ott jól ellesz. Nem lesz jól el. A ló ménesben gondolkodik, nem szeret egyedül lenni, és ha nem foglalkozunk vele minden nap, vagy hetente legalább 2-3 alkalommal, teljesen összezavarodhat. Ha bértartásban van, ez a program akkor is érvényes. Következetesség, felelősség, ez kell a lótartáshoz, és ezt a szülőknek kell megérteniük elsősorban, akik gyermeküknek lovat vásárolnak. Hogy az anyagiakról is beszéljek, egy ló bértartása jelenleg havonta 800-1000 lej körül van a környéken. Ebben benne van a széna, abrak, víz, tehát az alapszükségleteinek ellátása. Ha otthon tartjuk, akkor sem kerül sokkal kevesebbe. Ezen felül vannak a kötelező periodikus vérvételek és oltások, a féreghajtás, a patkolás vagy körmölés, ami havi bontásban még további 100-150 lej. És akkor még nem számoltunk a speciális tápokkal, esetleges állatorvosi beavatkozásokkal, kezelésekkel – ez utóbbiak igencsak zsebbe nyúlós történetek.