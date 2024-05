Nem mindennapi baleset: összetörtek egy Ferrarit

A tordai hivatásos tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk csütörtökön a Kolozs megyei Koppándon történt balesetet követően, így a hatóság tájékoztatására hivatkozva számolt be a balesteről az Info Trafic 24 nevű, közlekedési eseményekre figyelő Facebook-oldal.

Hirdetés

Beszámolójuk szerint csak a Ferrari volt érintett a balesetben, amelynek során két férfit kellett egészségügyi szempontból ellátni, de mindketten eszméletüknél voltak, együttműködtek a mentőkkel, további kivizsgálásra pedig kórházba vitték őket. A bevetésen egy tűzoltósági és egy SMURD-egység vett részt.

Természetesen a kommentelők sem hagyták szó nélkül a posztolt fotókat, volt, aki a biztosítás megugró összege miatt aggódott, de olyan is, aki nyugtázta: így, ha látunk belülről egy Ferrarit.