Nem mindegy, hogyan kezeljük az elektronikai hulladékainkat

Kockázatos felelőtlenül kidobni a nem működő elektronikai eszközeinket, az azonban jó hír, hogy egyre tudatosabbak vagyunk ezek kezelését illetően is.

Kifejtette, nem jó megoldás az sem, ha a háztartási hulladék közé dobjuk, mert azt ugyan különválogatják, de megeshet, hogy kisebb tárgyak, például elemek bekerülnek a hulladékba, ezek pedig ártalmasak a környezetünkre és ránk nézve is.

Tapasztalataik szerint ügyfeleik többsége tudatosabbá vált az elmúlt időszakban, nagyobb méretű elektromos eszközöket nem is dobnak a háztartási hulladékok közé, ezzel egy időben pedig kihasználják, ha egy-egy nagyobb hulladékgyűjtő akciót szerveznek.

Az akcióról Katona Csilla elmondta, noha nem ők szervezték, a hozzájuk forduló érdeklődők figyelmébe ajánlották a gyűjtést, hiszen az ilyen jellegű akciók mind a lakók, mind a cégek számára könnyebbséget jelentenek.

A sajtószóvivő kiemelte, többször keresik meg őket elektronikai eszközök kidobásával kapcsolatban. Erre az említett nagyobb akciókon kívül is van lehetőség: Székelyudvarhelyen a Termés utcában átveszik a használaton kívüli eszközöket.Ugyanakkor néhány elektronikai üzletnél is leadhatjuk, sőt az otthonról való elszállításukat is vállalják.