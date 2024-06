Nem maradt büntetlenül a vasárnapi kampányolás

A kampány hevében több bejelentés érkezett az 112-es sürgősségi telefonszámra arról, hogy kik és milyen módon sértik meg a kampánycsendet vagy a választásokat szabályozó törvényeket. Több is arra vonatkozott, hogy a városban olyan autókat láttak, amelyekre egy kivetítő van szerelve, és azon egyik polgármesterjelölt neve és szlogenje fut. Mint beszámoltunk róla, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete egy videót is közzétett arról, hogy a volt marosvásárhelyi alpolgármester, Claudiu Maior is egy ilyen autóba száll be, miután az őt igazoltató rendőrökkel vitatkozott.

Emanuela Fărcaș, a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, vasárnap összesen három olyan autót azonosítottak a megyeszékhelyen, amellyel egyik jelöltet népszerűsítették, voksolásra buzdító jelszavak kíséretében. Négy pénzbírságot róttak ki, ezek összértéke 4200 lej volt.