Nem maradnak el, hanem átalakulnak a karácsony előtti jótékonysági akciók

Most még nagyobb szükség van a rászorulók megsegítésére az ünnepek alatt. Online is lehet jótékonykodni.

A Vegyél egy verset karácsonyra elnevezésű kezdeményezés Nemes Tibortól ered, a kezdeményezés lényege, aki szeretne verset venni és azzal a rászorulókon segíteni, a veszekegyverset@gmail.com címre írhat egy levelet, amelyben verset rendel, amit elküldenek neki. Érdeklődésünkre, hogy mennyibe kerül egy vers, a kezdeményező elmondta, hogy mindenki saját maga dönti el, hogy mennyit fizet érte. Minden adományt szívesen fogadnak, nincsenek korlátok az összeget illetően.

Rendeléskor a levélben kell jelezni, hogy mennyit szánnak és azt milyen módon tudják eljuttatni az adománygyűjtőkhöz: bankszámlán, Revolut segítségével vagy személyesen.

Az adománygyűjtők mindent dokumentálnak, a befolyt összeg kezelését és felhasználását, amit valamennyi adományozónak elérhetővé tesznek.

A projekt kezdeményezője saját maga fogja kiszállítani a versek árából biztosított ünnepi ebédet, a húslevest és töltött káposztát azoknak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak az ünnep alkalmából sem. A Székelyhon érdeklődésére a Nemes Tibor elmondta:

Marosvásárhelyen és a környékén mélyszegénységben élő családokhoz, egyedülálló idős emberekhez, bizonyos esetekben hajléktalan személyekhez fogják eljuttatni az ebédet.

„A rászorulók listája, ha a környező falvakat is figyelembe vesszük, szinte végtelen. A Divers Egyesületnek létezik egy adatbázisa, amely elvezet minket a megfelelő emberekhez, családokhoz” – mondta, hozzátéve, hogy minden várakozását felülmúlta az, ahogy a közösségi médiában közzétett felhívása rövid idő alatt visszhangra talált.

Az elmúlt két nap alatt annyian rendeltek tőle verset, hogy már több mint kétszáz meleg ebéd ára gyűlt össze.

Az ünnepi ebédet egy marosvásárhelyi étterem séfje készíti el.

Leveles akció Csíkszeredában

Csíkszeredéban a Juventutti Alapítvány a tavalyihoz hasonlóan, az idén is megszervezi a „leveles” akcióját, amely során 44 család gyerekeit kérték arra, hogy írják meg az angyalnak, mire van szükségük, mit szeretnének karácsonyra.

A beérkezett leveleket a portáljukon egy külön erre a célra nyitott felületre töltötték fel, hogy a jótékonykodni akaró „angyalok” azokat elolvashassák.

Két napba sem telt és 160 gyerek levele ért célba. A Juventutti elnöke, Hasenec Timea érdeklődésünkre elmondta: december 21-én és 22-én viszik ki az ajándékokat.

Online licit Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezi a magyarországi mintára épülő Jónak lenni jó! elnevezésű akcióját a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar, amelynek tagjai ezúttal

több mint húsz árva, fogyatékkal élő vagy éppen nehéz körülmények között élő gyereknek és fiatalnak tenné szebbé a karácsonyát

– tudtuk meg Bíró Edith kórusvezetőtől. Mint mondta, a járványügyi helyzetre való tekintettel idén online térbe költözik az akció, vagyis

a személyes Facebook-oldalukon teszik közzé az adományozók által felajánlott festményeket, könyveket és egyéb tárgyakat a kórus tagjai.

Ezek eladása érdekében december 23-ig érvényes licitet hirdettek, a befolyó összeget pedig pénz formájában juttatják el a rászorulóknak. Bíró Edith arra is kitért, hogy az adományozóik között vannak olyan személyek is, akik nem kívánnak részt venni a liciten, ők egyenesen pénzösszegeket ajánlottak fel. Arra buzdít mindenkit, hogy licitáljanak a közzétett tárgyakra, hiszen így segíthetnek, hogy a rászorulók ünnepe is szép legyen. Bővebb információkért a 0744-135 083-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Összegyűjtött adományok Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklóson folyamatosan érkeznek az adományok az Együtt egymásért, Szentmiklósiakért karitatív akció keretében és jutnak el a rászorulókhoz. A jótékonykodási kedv növekszik, hiszen míg az előző héten 40, ezen a héten már 55 csomagot jutott célba.

A tapasztalat az, hogy idén a járványhelyzet miatt még inkább szükség van a segítségre. Az akció keretében elsősorban a gyermekeiket egyedül nevelők, az idős emberek karácsonyát szeretnénk szebbé, könnyebbé tenni, de a nagycsaládosok is kapnak az adományból.

Emellett a három gyergyószentmiklósi elhelyező központban élő 16 gyermeknek is állítunk össze élelmiszer- és édességcsomagot” – részletezte Gereöffy Imola. A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal szociális igazgatóságának vezetője elmondta,

olyan személy is kereste meg őket, aki tavaly kapott adományt, idén viszont ő ajánlott fel 1-1 kilogramm lisztet és cukrot, hogy segítsen a nála is rosszabb körülmények között élőkön.

Bármilyen tartós élelmiszert örömmel átvesznek a gyűjtőpontokon, de a tapasztalatok szerint, amire még szükség lenne, az az olaj, lencse, rizs, paradicsomkonzerv, valamint a szaloncukor. Az élelmiszerüzletek gyűjtőpontjai mellett a szociális igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén is fogadják a felajánlott tartós élelmiszert hétköznapokon 8 és 16 óra között.



