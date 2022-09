Nem maradhatnak fűtés nélkül a tanulók

Költségvetés-kiegészítésre szorul a székelyföldi tanintézetek többsége, amelyek a polgármesteri hivataloktól várják a segítséget a téli hónapokban esedékes igencsak magas fűtésszámlák fedezésére. Akad olyan iskola is, amelynek még a múlt tanévről van elmaradása az energiaszolgáltató felé, és gyorsan törlesztenie kell.

Székelyföld számos tanintézetében szembesülniük kellett azzal, hogy a költségvetésük nem fogja fedezni a várható magas fűtésszámlákat a téli hónapokban. Székelyudvarhelyen ezért több tanintézet is kért költségvetés-kiegészítést az energiaszámlák törlesztése érdekében a polgármesteri hivataltól. Ezzel kapcsolatban azonban eddig még nem terjesztett határozattervezetet az önkormányzati képviselők elé az intézmény, amit a legutóbbi szerdai, soron kívüli ülésen több tanácsos is felrótt Gálfi Árpád polgármesternek. Akkor a városvető azzal magyarázta a helyzetet, hogy korábban tárgyalt a szolgáltatókkal, így szerinte nem áll fenn a veszélye annak, hogy a tartozások miatt beszüntessék a szolgáltatást a tanintézetekben. A hivatal munkatársai ugyanakkor már készítik elő a dokumentumokat a szükséges határozattervezetekhez, így az e havi soros ülésen meghozhatja döntését a testület.

A Venczel József Szakközépiskolában szintén távhővel fűtenek; Ambrus Orsolya igazgatótól megtudtuk, februárban a januári hónaphoz képest közel a duplájára emelkedett a gigakalória ára, így jelentősen megnőtt a fűtésszámlájuk értéke is. Ugyan eddig minden számlát kifizettek, azonban a téli hónapokra költségvetés-kiegészítésre lesz szükségük. Megjegyezte, hogy augusztus végén a csíkszeredai városháza körlevélben kérte az iskolákat, hogy mérjék fel, mennyi kiegészítésre lesz szükségük, és nyújtsanak be igénylést költségvetés-kiegészítésre a fűtésszámláik fedezésére.

Laczkó György egyébként bízik benne, hogy most már megoldódik a probléma – kaphatnak haladékot az Electrica Rt-től –, és ki tudják fizetni az elmaradt számlát a város támogatásával. Azt is érdemes tudni, hogy február óta az E.on vállalat szolgáltatja a gázt a gimnáziumnak – a kiküldött számlákkal napirenden van az intézmény. Az igazgató mindemellett megjegyezte, októbertől ismét nem lesz pénzük a további rezsiköltségekre.

Ekkor az Országos Energiaszabályozó Hatósághoz (ANRE) fordultak a helyzet tisztázása érdekében, így közel 230 ezer lejre javították, csökkentették a tartozást. Ennek jó részét sikerült is kifizetni, ám 70 ezer lejjel adósok maradtak, amelynek befizetési határideje szeptember 12-én járt le. Ezért is kértek költségvetés-kiegészítést a polgármesteri hivataltól. Az igazgató közölte, a hivatal munkatársai az említett múlt heti tanácsülést követően felkeresték az iskolát és azt tanácsolták, hogy csoportosítsák át a költségvetésüknek azon részét, amely a saját megvalósításaikból származik. Csakhogy erre nincs lehetősége a gimnáziumnak, hiszen nincs elegendő pénzük, mivel több betervezett pénzforrástól estek el, ugyanakkor az étkeztetésre befizetett, vagy éppen az asszisztensképzésen részvevő diákok tandíjából származó összegeket nem fordíthatják másra. Ezt tapasztalva a hivatal munkatársai ígéretet tettek arra, hogy az e havi soros önkormányzati ülésen előterjesztik a költségvetés-kiegészítésre vonatkozó határozattervezetet.

A Maros megyei iskoláknál is hasonló a helyzet, mint a Hargita megyeiekben. Marosvásárhelyen, mint a városháza sajtószóvivője, Borsos Csaba a Székelyhonnak elmondta, az oktatási intézményeknek nincs elmaradt gáz- és villanyszámlájuk, minden eddigi fogyasztás ki van fizetve.

Gyergyószentmiklóson, a Salamon Ernő Gimnáziumban is a városi távhőhálózatról biztosítják a fűtést. „Nem volt eddig gondunk, volt fedezetünk a távhőszámlák kifizetésére, nem terhelte meg eddig az intézményt ez a költség, igyekeztünk spórolni is, amikor vakációk voltak. Egyelőre még nem kellett szembenézzünk ezzel a problémával, minden számlát ki tudtunk fizetni” – mondta érdeklődésünkre Ferenczi Attila, a Salamon Ernő Gimnázium igazgatója.

– tette hozzá az igazgató. Ez szeptember 13-án meg is történt, a helyi képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy pénz kapnak a tanintézetek a fűtésszámlákra .

Az iskolák egy részében energiatakarékos égőket szereltek, hogy ezzel is csökkentsék a kiadásokat.

Míg 2020-ban a földgázt, amivel az oktatási épületeket fűtik, köbméterenkénti 1,98 lejbe vették, jelenleg és jövő márciusig, amíg megszabták az árakat, 3,87 lejt kell fizetni a földgázért. Marosvásárhelyen az elmúlt évben milliós tételekkel nőttek az oktatási intézmények fenntartására fordított kiadások. Szászrégenben is sikerült törleszteni az eddigi számlákat, de aggodalommal tekintenek az előttünk álló tél elé. Mint a szászrégeni városháza sajtószóvivője, Gál Előd elmondta, jelentősen megugrottak már az elmúlt télen is az oktatási intézmények számlái, és az előttünk álló hónapokban is hasonlóan nagy kiadásokra számítanak. Példaként említette, hogy a 2-es számú középiskolában míg korábban egy téli hónap számlája, a kinti alacsony hőmérséklet függvényében 12–15 ezer lej volt, idén év elején 110 ezer lejre ugrott. Szászrégen Polgármesteri Hivatalához hét iskolaépület, óvodák és napközik tartoznak.

Nem jut másra

Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester érdeklődésünkre azt mondta, hogy az eddigi számlákat tudták törleszteni. Mint megtudtuk, Bözödön az óvodában és az I–IV. osztályos iskolában fával fűtenek, míg Erdőszentgyörgyön minden oktatási intézményben gázzal. A polgármester szűkszavúan arról beszélt, hogy