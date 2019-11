Nem lesz kamatmentes törlesztés Szentegyházán

Felháborodásukat fejezték ki a közösségi médiában a szentegyházi RMDSZ-es önkormányzati képviselők, amiért a városatyák többsége nem adott zöld utat az adók be nem fizetése miatt felhalmozódott kamatok eltörlésére. A másik fél szerint ez nem lett volna tisztességes a tartozásaikat rendszeresen befizető lakókkal szemben.

A szentegyházi önkormányzati képviselők többsége nem tartja tisztességesnek a kamateltörlést a rendszeres adófizetőkkel szemben • Fotó: Barabás Ákos

Nem tűzték az októberi önkormányzati ülés napirendjére, illetve egy novemberi sürgősségi ülésen a képviselők többsége elutasította az RMDSZ – és egy független tanácsos – kezdeményezését, amellyel

a törvény adta lehetőségekkel élve eltörölték volna a kamatokat azon adótartozók esetében, akik egyben törlesztenek.

Erről tett közzé egy kommünikét közösségi oldalán a szövetségiek szentegyházi szervezete. Szerintük a határozatnak köszönhetően nem csak a cégek és a magánszemélyek jártak volna jól, de a város kasszája is gyarapodott volna a többéves tartozások befizetésével. Éppen ezért a képviselők szerint az önkormányzat többségét alkotó MPP–EMNP-koalíció nem a helyi gazdaságot élénkítő döntéseket támogatja.

A tartozásokról

Lapunk a többségben lévő képviselők álláspontjáról érdeklődött Lőrincz Csaba önkormányzati képviselőtől, miután ez a kérdés az elmúlt hétvégén tartott városi fórumon is felmerült. Lőrincz elmondta, jelenleg – a bírságokon kívül – nagyjából 630 ezer lejnyi adótartozást jegyeznek a városházán, amelyből 285 ezer lej a cégektől származik. Utóbbi összegnek fele maga az adótartozás, a többi kamat.

A magánszemélyek összesen 342 ezer lejjel tartoznak, amiből 164 ezer lej csak a kamat. Ebben az esetben 112 olyan személy van, akinek 100 lej alatti a tartozása, és öt olyan, akik összesen több mint 100 ezer lejjel tartoznak. Három olyan vállalkozás működik, amely ötezer lej fölött kell adót befizessen. Egyik cég összesen 220 ezer lejjel tartozik, amelynek fele kamat. Utóbbi szám arra utal, hogy évek óta nem fizették be az adót.

Igazságtalannak tartják

Lőrincz Csaba kijelentette, nehéz döntésen vannak túl, de szerintük az ellenzékben lévő képviselők által előterjesztett határozattervezet elfogadása nem lett volna tisztességes például azokkal a városlakókkal szemben, akik a kis nyugdíjukból és az alacsony fizetésekből kiszakítva időben befizették tartozásaikat.

Hasonlóan igazságtalan lett volna az intézkedés azokkal szemben is, akik idén vagy éppen tavaly befizették a tartozásaikat a kamatokkal együtt; ez utóbbi nagyjából 400 ezer lejt jelent. A többségben lévő önkormányzati képviselők ugyanakkor azt is kifogásolják, hogy a júliusban megjelent kormányrendeletet, csak ősszel került terítékre az önkormányzati ülésen.

Azt a közel 3500 tisztességes magánszemélyt és céget nem csaphatjuk be azért, hogy kiszolgáljunk egy, esetleg néhány rosszul fizetőt.

„Mint önkormányzati képviselő, nemcsak egy két ember, vagy egy szűk csoport érdekeit kell nézzük, hanem az egész városért felelősséget vállaltunk döntéseinkkel” – fogalmazott Lőrincz. Kijelentette,

a kamatok eltörlése ráadásul nem az adók időben történő befizetését ösztönzi.

Hozzátette, szerintük a város költségvetését is negatívan érintené a központi pénz-visszaosztáskor, ha nem elég, hogy sok a tartozás, de még azok kamatját is eltörli a városvezetés.

Júniusi rendelet



Egy júliusban született kormányrendelet lehetővé teszi, hogy mentesüljenek a büntetőkamatok kifizetése alól azok, akik december 15-ig kifizetik a tavalyi év végéig felhalmozódott adótartozásaikat. A feltételek között van ugyanakkor az is, hogy az idei évre szóló adókat is be kell fizetni, ahogyan mindennemű tartozást a városháza felé. Ezen rendelkezés alkalmazásáról a helyi önkormányzatok dönthetnek.