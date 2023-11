Köztisztaság megoldva, de maradt egyéb égető kérdés Gyergyószentmiklóson

Továbbra is végezheti a Vitalissima Kft. a gyergyószentmiklósi köztisztasági feladatokat – erről döntött hétfőn a város képviselő-testülete. A közutak csúszásmentesítésével azonban vannak még megoldásra váró kérdések.

Egy korábbi tanácsülésen már tárgyalt a testület az önkormányzat tulajdonában lévő Vitalissima feladatköreiről, azonban akkor kimaradt egy fontos részlet, amire most vissza kellett térniük. Ugyanis – amint Len Emil alpolgármester elmondta – a mai nappal

Ennek hatályát kellett most meghosszabbítani, hogy továbbra is megtörténhessen a köztéri kukák ürítése, illetve az egyéb, ehhez kötődő feladatok is el legyenek végezve.

Hirdetés

A szerződés hatályát most kilencven nappal hosszabbították meg, és ez idő alatt új szerződést kötnek majd a céggel a teljes szolgáltatási körre vonatkozóan.