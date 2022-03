Nem lesz feltétel a csíkszeredai munkahely az ANL-tömbházlakások bérleti szerződésének meghosszabbításakor

Eltörlik a csíkszeredai munkahelyre vonatkozó kötelezettséget az ifjúsági tömbházlakások bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó feltételek közül. A jövőben az is elegendő lesz szerződéshosszabbításkor, ha csíkszeredai lakóhellyel rendelkezik az igénylő.

Az ifjúsági tömbházlakások (ANL) bérlésére vonatkozó feltételeket a 2001-ből származó 962-es kormányrendelet szabályozza. Az országos előírások mellett azonban helyi határozatokkal is szabályozzák a kérdést, így született meg a csíkszeredai önkormányzat 2016-os határozata. Az ebben elfogadott kritériumrendszer tartalmazta egyebek mellett azt a feltételt, hogy az a személy, akinek a neve a szerződésben szerepel, csíkszeredai munkahellyel kell rendelkezzen.

Emiatt azóta több bírósági eljárás is folyamatban van, a feltétel pedig további bonyodalmakat is szült, ezért úgy döntöttek, hogy a jövőben eltekintenek tőle – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Korodi Attila polgármester.

Mint a városvezető részletezte, az elmúlt egy évben több vita és eljárás is indult a szabályzó kapcsán, amelyek miatt szükségesség vált a teljes újragondolása, illetve azoknak a helyzeteknek a feloldása, amelyek különböző értelmezésekre adtak lehetőséget.