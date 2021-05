Nem lehet tudni, mikor készül el az új hajléktalanszálló Csíkszeredában

A hajléktalanszállónak szánt épületben most oltásközpont működik • Fotó: Gábos Albin

Három éve döntött arról a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület, hogy megvásárolja a távhőszolgáltató Goscom Rt. egykori, Akác utcai székhelyét, amely üresen maradt, mert a cég tevékenységének és személyzetének csökkenése miatt más, kisebb székhelyre költözött.

Meg is történt az értékbecslés, az egy kétemeletes, illetve egy földszintes részből álló, 231, illetve 221 négyzetméternyi beépített területtel rendelkező ingatlan értékét 197 231 euróra becsülte fel egy erre szakosodott cég. A pénzt ki is fizette a város, az épületet saját nevére telekkönyvezte, mivel a szándék szerint egy átalakítás nyomán a városi hajléktalanszállót költöztették volna oda a Gyermek sétányról. Ezt követően közbeszerzési eljárást írtak ki az átalakításhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely időközben el is készült. Az abban előirányzott munkálatok előkészítése egyelőre nincs napirenden, ennek több oka is van.

Nem ez a prioritás

Korodi Attila polgármester kérdésünkre azt mondta, a költségek biztosítása érdekében pályázati támogatásra lenne szüksége a városnak, de mivel ilyen kiírás egyelőre nincs, a további lépésekre még várni kell.

Az épületben jelenleg oltásközpont működik, amelynek prioritása a beruházás fölé emelkedik

– emlékeztetett Sógor Enikő alpolgármester. Ennek következtében a kiviteli tervek, majd az építkezés addig nem kezdődik el, amíg az épület rendeltetése a koronavírus-járvány megfékezésére koncentrálódik, melynek végső időpontját a jelenlegi helyzetben nem lehet tudni – tette hozzá.

Ő úgy látja, a beruházás költségeiről ebben a tekintetben nem érdemes beszélni, hiszen azok az építkezés megkezdéséig változni fognak, az értékbecslést pedig ahhoz az időszakhoz és azokhoz az árakhoz kell igazítani.

A városvezetés ugyanakkor azon is gondolkodik, hogy a hajléktalanellátást szociális szolgáltatásokat nyújtó karitatív szervezetek bevonásával biztosítsa Csíkszeredában, ahogy ez sok más városban is történik.

A polgármester szerint ez minőségibb szolgáltatást jelentene, mint a jelenleg bürokratikus rendszer. „Ezért rugalmasan kezeljük ezt a témát” – jegyezte meg Korodi Attila.