Nem kértek építkezési engedélyt, inkább pereltek. Végül vesztettek

Lőrincz Csaba hangsúlyozta, példaértékű esetről van szó, hiszen korábban még nem bontottak el illegálisan felépített építményeket a településen. Ezzel üzenni is szeretne a hasonló elképzelések mentén gondolkodó embereknek, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, ezeket pedig szigorúan be fogják tartatni a továbbiakban is. Határozottan kiállt amellett, hogy minden építkezést megelőzően ki kell kérni az építkezési engedélyt, hiszen csak így szavatolható, hogy ne keletkezzen kár a természetben, ne szenvedjenek csorbát a város fejlesztése érdekében megalkotott tervek, ugyanakkor az egyéni és közösségi károk is megelőzhetők.