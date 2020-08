Nem kapták meg az engedélyt, elmarad Marosvásárhelyen a Szent István ünnepség

A hivatalos irat, amelyben nem hagyja jóvá az egészségügyi igazgatósság a rendezvényt és nem is javasolja a megtartását • Fotó: Cseh Gábor

Ahogy azt Cseh Gábor, az EMNT Maros megyei elnöke a Székelyhonnak elmondta, a jóváhagyási kérvény visszautasításában az áll, hogy a rendezvényt nem engedélyezik és ugyanakkor nem is javasolják. Az igazgatóság

a járvány terjedésére, a koronavírusos esetek növekedésére hivatkozott, holott a szervezők, minden előírásnak eleget téve készültek az eseményre.

HIRDETÉS

Az 1800 férőhelyes Nyári színházban 350 személyt jelentett be Cseh Gábor, akik minden járványügyi előírásnak eleget téve léptek volna be a nézőtérre. A lázmérés, a kézfertőtlenítés, valamint a két méteres távolságtartás is szerepelt a betartandó szabályok között, a résztvevők között ilyenkor szokásos új kenyér szétosztását is úgy oldották volna meg, hogy

a kenyeret adományozó pékség ezer szelet kenyeret csomagolt volna külön-külön, azt áldották volna meg a történelmi egyházak lelkészei.

Cseh Gábor arról is beszámolt, hogy már korábban kérvényezte a Nyári színházat a polgármesteri hivataltól, de mivel nem kapott választ, személyes időpontot kért. A polgármester személyi tanácsadója megígérte, hogy megkapják a helyszínt, mindössze azt kérte, hogy

ne választási kampány céljára használják, illetve, hogy a plakátokon jelenjen meg a városháza emblémája is.