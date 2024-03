Nem jár súlyos tünetekkel, de legyengíti az immunrendszert

Még mindig terjed a lepkehimlő Székelyföldön, nem is csoda, hiszen akár a többi ragályos gyermekbetegség, ez is akkor fertőz, amikor még nincsenek tünetei. Nem kell megijedni tőle, az esetek többségében nem okoz súlyos tüneteket, de legyengíti az immunrendszert, akár a többi virózis. Váczi Ida marosvásárhelyi háziorvossal beszélgettünk a lepkehimlőről és kezeléséről.

gyakori tünete az arcon, lepkeszárny alakban megjelenő bőrpír, a test többi részén megjelenő rózsaszínű foltok, amelyek kiszárítják a bőrt, ami ezért viszkethet is.

„Ritkán viszket, de ha igen, akkor valami antihisztaminikumot is kap a beteg, hogy enyhüljenek a tünetek. Vitamint kell szedni és sok folyadékot kell inni, mint a többi virózis esetén, hogy a szervezet munkáját megkönnyítsük.

A skarlát- és a himlő is terjed, allergiák is jelentkezhetnek, tehát jól meg van dolgoztatva a gyerekek immunrendszere ebben az időszakban. Fontos, hogy hidratáltak legyenek, és vitaminokkal kicsit helyre kell tenni a immunrendszerüket, hiszen a lepkehimlő után könnyebben lebetegednek, és összeszednek másfajta virózist. Akkor kell odafigyelni jobban, ha krónikus beteg a gyerek, ebben az esetben még jobban kell vigyázni az immunrendszerre” – emelte ki Váczi Ida.

Ritkán kapják el ezt a vírust a felnőttek, de ha igen, akkor ízületi gyulladással is társul

– tudtuk meg az orvostól, akinél az utóbbi időszakban nem jelentkeztek felnőttek hasonló tünetekkel.

Az idősebb kollégákkal való tapasztalatcseréből azt szűrte le a marosvásárhelyi háziorvos, hogy régen, 15–20 évvel ezelőtt súlyosabb tünetekkel járt ugyanez a vírus: lázzal, torokgyulladással, rossz közérzettel, köhögéssel, továbbá a testen piros foltokat is okozott a lepkehimlő. A gyermekközösségekben most egy enyhébb, kezelést nem igénylő formája van jelen, de ez függ a beteg gyermek immunrendszerétől is – osztotta meg tapasztalatait Váczi Ida, aki szerint