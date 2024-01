Nem hétköznapi nevek az Annák és Bencék mellett: Spiridon, Bájron és Szantiagó

A Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen született gyerekekből összesen 17 kislányt neveztek el Annának és 16 kisfiút kereszteltek Bencének a szülei a tavalyi évben. A legnépszerűbb nevek között szerepel még a Fanni és a Gréta, valamint a Dominik és a Krisztián. Különlegesekből sincs hiány: születtek Lunák és Evolettek, Noelek és Zsadányok is.

Míg Sepsiszentgyörgyön 882 újszülöttből 6, addig Kézdivásárhelyen 387 csecsemőből 11 kislány kapta az Anna nevet szüleitől. A háromszéki megyeszékhelyen 2023-ban világra jött kisbabák közül összesen 3 fiút kereszteltek Bencének, a város legnépszerűbbje a Krisztián, Dominik volt, valamint az Ádám és Milán neveket is többen használták.

A lányok közül többeket hívnak Grétának, Fanninak és Tamarának, de kedvelt volt még az Emma és a Rebeka is.

Különleges, de már ismert nevek is szembetűntek: a lányok közül többeket Larának, Édának, Zselykének és Jázminnak kereszteltek, a kisfiúknál előfordult a Benett, Noel, Zsadány és Zétény is. Ugyanakkor ennél jóval szokatlanabb nevű kisbabák is születtek; Sepsiszentgyörgyön