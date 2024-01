Angyal hozta, kukásautó viszi

Vízkereszttel lezárul a decemberi ünnepkör, s ezzel párhuzamosan a lakások ünnepi díszétől, a karácsonyfától is lassan elkezdenek megszabadulni az emberek. Több székelyföldi városban is már jól bejáratott rendszer van a karácsonyfák begyűjtésére, a hulladékgazdálkodással megbízott cégek pedig különböző módokon újra felhasználják azokat.

Mint azt az RDE Hargita sajtófelelőse kérdésünkre elmondta, a lakónegyedekből sok fenyőt összegyűjtenek az év első hónapjában, kertes házaktól viszont, ahonnan a hulladékszállítási napokon is elviszik a kidobott tűlevelűeket, sokkal kevesebb fenyőt kell elszállítani, mivel sokan fel tudják használni fűtésre azokat.

Csíkszeredában is elkezdődött már a kidobott karácsonyfák begyűjtése egy csaknem nyolc éve bejáratott módszer szerint – mondta el kérdésünkre a helyi hulladékgazdálkodási cég vezetője, Pál Tamás. Akárcsak Udvarhelyen, a megyeszékhelyen sincs meghatározott nap a fenyőfa elszállítására, a lakók azt bármikor kitehetik a hulladéktárolók mellé. Magánházak esetében itt is a hulladékszállítási napon viszik el a fenyőket.

A fákat külön gyűjtik be, majd a hulladékgazdálkodási cég udvarán ledarálják azokat, az így létrehozott szilárd tüzelésű anyagot pedig értékesítik.

ezért az gördülékenyen működik, amiért hálásak a csíkszeredaiaknak.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közleménye szerint városukban is zajlik már a fák begyűjtése. Ott a fenyőfákat a kerti és zöldhulladék számára kialakított helyeken, a szelektív hulladékgyűjtő tárolók közelében kell elhelyezniük a tömbházlakóknak, ezen helyszínek pontos listáját is közzétették felhívásukban. Magánházak esetében Marosvásárhelyen is a kapu elé kell kihelyezni a kidobott fákat a háztartási/lebomló hulladék elszállításának napján – áll még a közleményben.