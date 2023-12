Nem fognak „vadászni” az autósokra Csíkszeredában

Közel hét év után tért vissza ismét a fizetős parkolás Csíkszeredába, az előkészületek utolsó napjaiban pedig a városháza és az üzemeltető Csíki Trans Kft. a közösségi oldalakon a részletes tájékoztatás mellett a felmerülő kérdésekre is igyekezett választ adni. Nem mindegyikre kaptak megfelelő magyarázatot a kérdezők, ezek egyike a mozgássérült parkolókártyával rendelkezők helyzete, akiknek a szabályzat szerint csak a számukra kijelölt parkolóhelyek használata ingyenes, a többi nem. De az is meglepetésként ért mindenkit, hogy

Demény Attila, a Csíki Trans igazgatója is válaszokkal készült a témában tartott hétfői sajtótájékoztatón, bevezetőként pedig levette az egyik, fizetési módokról, árakról és az órarendről tájékoztató táblát eltakaró fóliát. Mint mondta, a tesztidőszak elkezdődött, a legegyszerűbb jegy- és bérletvásárlási mód a T-Park okostelefonos alkalmazás használata.

Az igazgató szerint a T-Park nem lesz kizárólagos szolgáltató, várhatóan más alkalmazások is lehetőséget biztosítanak a közvetkező napokban a jegy- és bérletvásárlásra, alacsonyabb jutalékkal – a SzeredApp például az ígéret szerint 8 százalékot számít fel, ami viszont nem számottevő különbség.

– jelentette be azt, amivel már nagyon sokan szembesültek az elmúlt egy-két napban, amióta Csíkszereda is megjelent az alkalmazás által kiszolgált városok között.

erről egyeztetés folyik más városok parkolási szolgáltatóival, de meghallgatják az észrevételeket is, és ha szükséges, tudnak változtatni – közölte Demény Attila, hozzátéve, a fizetős parkolási szabályzaton a következő néhány hónapban várhatóan módosítani fognak a szükségletek szerint.

Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy nem fognak „vadászni” az autósokra, és a fizetős parkolókban lesz egy 5 perces türelmi idő a jegyvásárlásra, amely kinyúlhat 10–15 percre is, amíg a parkolóőr megjelenik – ezalatt van idő kifizetni a parkolási díjat, vagy parkolókártyát vásárolni.

A parkolóőrök a fizetős időszakban, hétköznaponként 8.30 és 16.30 óra között (szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ingyenes a parkolás) folyamatosan ellenőrizni fogják idén is a díjfizetést, és egy-egy tájékoztató cédulát helyeznek el az autókon, jelezve, hogy januártól már pótdíjfizetési kötelezettségük lesz a mulasztóknak.

A szabálytalanul, vagy tiltott helyen parkoló gépjárművekről a parkolóőrök már most is a helyi rendőrséget értesítik, akik ezért bírságolhatnak – ismertette az illetékes. Ahogy ezt a közösségi oldalon hozzászólók is megjegyezték,