Nem fognak a gyerekek mobilozni, amennyiben élet van az iskolákban

– fogalmazott. Az igazgató saját diákéveire emlékezett vissza, amikor előfordult olyan eset is, hogy hárman ültek egy kettős padban, az osztályokban pedig sokszor negyvenkét diák volt. Mégis voltak kiemelkedő pedagógusok, akik a huszadik századi pedagógia mellett tudtak másként gondolkodni, akik ki tudtak törni egy kemény, kommunista diktatúra által behatárolt világból, és be tudtak vezetni új gyerekközpontú tanítási módszereket.

„Különböző módszereket találtunk ki szünetekben, hogy a gyermekek figyelmét is lekössük, és hogy akkor a már megjelenő mobiltelefonozás jelenségét egy kicsit fogjuk vissza. A dísztermet betöltöttük szünetekben, jégkorong és floorball szünetbajnokságokat szerveztünk. Közösséget próbáltunk szervezni, azért, hogy a tereket is töltsük be az osztályokon túl. Így nagymértékben a terek okosan és hasznosan való betöltése is meg tudott valósulni” – osztotta meg saját pedagógia módszerét a terek kihasználásával az igazgató. Mint mondta, babzsákokkal és használt bútorokkal rendezték be a kihasználatlan tereket a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában, az osztálytermeket csoportmunkára rendezték át, és a lépcső alatti raktárban rádióstúdiót alakítottak ki.

A külföldi módszerek ellesése

„Utaztunk, próbáltunk kifele tekinteni a világba. Finnországban láttunk először könnyen mozgatható moduláris bútorzatot 2018-ban, digitális kijelzőt” – osztotta meg tapasztalatait. Ezekben a terekben a digitális tábla egy oktatást segítő eszköz volt, nem digitalizálása a teremnek és a térnek, az oktatási folyamatnak, hanem egy olyan eszköz, ami segíti a pedagógus munkáját. Finnországban a kihasználatlan sarkakat az osztálytermekben berendezték pihenőhelynek, vagy éppen tematikusan játszó- vagy alkotótérnek.