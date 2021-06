Nem fogják az oltásigazoláshoz kötni a jelenléti oktatási tevékenységet a Sapientián

Várja a magyarul továbbtanulni vágyókat a Sapientia egyetem. A nyári felvételin 30 alapképzésen 1132 helyet hirdetnek • Fotó: Veres Nándor

Közös sajtótájékoztatón mutatták be a fennállásának 20. évét ünneplő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetői a 2021-es felvételivel kapcsolatos tudnivalókat, újdonságokat. Az eseményen Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Domokos József egyetemi docens, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának dékánja, Lázár Ede egyetemi docens, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja és Szenkovics Dezső egyetemi adjunktus, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának dékánja beszéltek a 2021–2022-es tanévről.

Jelenléti oktatás

Mint Tonk Márton rektor kiemelte, amennyiben a járványhelyzet megengedi, jelenléti oktatás formájában szeretnék elindítani a következő tanévet négy erdélyi városban, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön.

Terveik szerint továbbá az oktatási tevékenységekhez, azaz a kurzusokhoz, laboratóriumokhoz, gyakorlatokhoz való hozzáférést nem fogják oltásigazoláshoz kötni.

A különböző kiegészítő szolgáltatások esetében, mint például a bentlakás vagy a könyvtárhasználat, a különböző karok vezetősége dönt majd a járványügyi előírásokról a járványhelyzet függvényében. „Minden eszközünkkel azon vagyunk, hogy a hallgatóink körében az átoltottsági arányt minél magasabbra tegyük, erre irányuló biztatást korábban is kaptak, és ebben a Sapientia a jövőben is felelősségteljesen kíván eljárni.

Tudományegyetemként egyértelműen oltáspártiak vagyunk, hiszünk a tudomány erejében, sikereiben, és ezt az üzenetet próbáljuk közvetíteni oktatóink és hallgatóink irányába is

– húzta alá a rektor, majd áttért a felvételi tudnivalókra.

Alacsony tandíjak

Elmondása szerint a beiratkozási időszak július 9–23. között lesz, és a tavaly bevezetett online formában, a felveteli.sapientia.ro platformon iratkozhatnak be az érdeklődők. Szintén itt fizethetik be webshopos módon, online is az 50 és 70 lej közötti felvételi díjat, de aki továbbra is az átutalást vagy egyéb típusú befizetést választaná, a banki bizonylatot kell feltöltse a rendszerbe, ha pedig mentesül a felvételi díj alól, akkor az ezt igazoló dokumentumot.

Az egyetem továbbra is figyel arra, hogy megfizethető árakkal kedvezzen az anyanyelvükön továbbtanulni vágyóknak, így a tandíjak értékén idén sem emeltek.

A helyek több mint 50 százalékát kitevő tandíjmentes helyek mellett kétféle tandíjtípusra pályázhatnak az érdeklődők: a költség-hozzájárulásos helyek esetében 250–450 euró között mozog az egy évre fizetendő összeg, míg a teljes tandíjak esetében 600–750 euró közötti finanszírozásra van szükség egy évben. Tonk Márton rektor általános bemutatója után a három dékán helyszínenként is ismertette a főbb tudnivalókat.

Csíkszeredai kínálat

A csíkszeredai karon felújított épületben várják majd az elsőéveseket, akik 13 alapképzési és 5 mesterképzési szakra iratkozhatnak online július 12–21. között. Humántudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és mérnöki tudományi ágazatok közül lehet választani, és újdonság, hogy az idei évben az általános közgazdaság, illetve az agrár- és élelmiszeripari gazdaság szakokra együtt lehet jelentkezni, majd később válik lehetőség a szakosodásra.

Újdonság továbbá az is, hogy jelenleg akkreditációs eljárás alatt áll a Sport és edzéstudomány szak, amely a csíkszeredai helyszín gondozása alatt, Sepsiszentgyörgyön indulhat el, ha megszerzik a működési engedélyt.

Erre a szakra viszont ebben az esetben is csak az őszi felvételin lehet majd jelentkezni.

Marosvásárhely, Kolozsvár

A Marosvásárhelyi Kar 13 alapképzésére július 5–20. között, 4 mesterképzésére pedig július 12–23. között lehet online iratkozni. A műszaki felsőoktatás egyik központjának számító karon társadalomtudományi, kertészeti, erdészeti és mezőgazdasági szakokra is lehet jelentkezni. Indulása óta a kar a magyar nyelvű műszaki felsőoktatás legjelentősebb központjává nőtte ki magát, amely országos viszonylatban egyedülálló módon biztosít magyar nyelvű képzést hat mérnöki szakon.

A meghirdetett alapképzések közül az agrármérnöki és az erdőmérnöki szakok továbbra is a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban indulnak kihelyezett képzésként.

A kolozsvári karon 5 alapképzési szakra és 2 mesterire hirdetnek nyáron felvételit, ezekre július 9-től lehet iratkozni. A művészetek (fotózás-filmezés, illetve tánc), társadalomtudományok (jog és nemzetközi kapcsolatok), illetve környezettudomány iránt érdeklődőket várják, ráadásul ősszel már egy harmadik mesterképzésre, a filmtudományra is lehet iratkozni, és ugyancsak ekkor szerveznek felvételit az egyévesre tervezett Jogász életpályák mesteri szakon is a működési engedély elnyerése esetén.

A szükséges iratok listája, a felvételi tájékoztató és minden fontos információ megtalálható az egyetem honlapján a Felvételizőknek menüpont alatt.