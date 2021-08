Nem érkezett villanyszámla? Online könnyen kiküszöbölhető a probléma

• Fotó: Pinti Attila

Több személytől hallottuk már, illetve mi magunk is szembesültünk azzal a furcsasággal, hogy nem történik meg a villanyszámla kiküldése azóta, hogy szabadpiaci szerződést kötöttünk az Electrica áramszolgáltató vállalattal. Kiderítettük, melyek azok az egyébként egyszerű lépések, amelyeket mi magunk is megtehetünk a helyzet rendezése érdekében.

A számla elmaradásának egyébként több oka is lehet, például, hogy a szerződésben csak online változatban kértük, vagy elmulasztottuk megjelölni a kiküldés kívánt módját.

Mindkét esetben szükség van egy további műveletre, ennek elvégzésére az Android és iOS rendszereken is elérhető MyElectrica alkalmazás jelenti a megoldást (vagy számítógépen is hozzáférhetünk a myelectrica.ro oldalon). Első körben egy nevet és egy e-mail-címet kér tőlünk a rendszer, majd be kell állítanunk a kívánt jelszót, hogy később is hozzáférhessünk a fiókunkhoz. Ezt követően a cod client (ügyfélkód) és az NLC mezők kitöltése szükséges, mindkét számsor megtalálható az összes villanyszámlán, az első oldal jobb felső részében. Utána ki kell választanunk a casnic (házi) lehetőséget, majd a régiót, amelyben élünk, ez Székelyföld esetében a Transilvania Sud (Dél-Erdély). Így már csak a mentés marad hátra, amit egy legtöbb 24 órás, de általában csak néhány perces szinkronizálás követ.

Miután a rendszer feldolgozza az adatainkat, be tudunk lépni a fiókunkba a megadott e-mail-címmel és jelszóval. A factură electronică (online számla) menüpontnál ki kell pipálni ezt a lehetőséget, és akkor a továbbiakban havonta küldenek számlát az elektronikus címünkre, illetve adatainkat bármikor megtekinthetjük az alkalmazásban vagy az online felületen.