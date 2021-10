Nem engedtek a lakok kérésének, megszavazták a Március 8. utcába tervezett szociális lakások megépítését

Erre az üres telekre építik fel a négy szociális tömbházat • Fotó: Haáz Vince

Idén nyáron került a figyelem középpontjába a marosvásárhelyi Március 8. utcába tervezett szociális tömbházlakások kérdése: a város hétmillió eurót nyert a szegénység felszámolására, és

ezen pályázat részeként több utca leaszfaltozása, egy iskola felújítása, szociális szolgáltatások biztosítása és négy szociális tömbház megépítése is szerepelt.

Gettósodástól tartva tiltakoznak a szociális tömbházlakások építése ellen Nehéz helyzetben élő családok, személyek számára építene szociális tömbházlakásokat a marosvásárhelyi városháza uniós pénzalapokból. Tervek szerint 80 lakrészt húznának fel a marosvásárhelyi Március 8. utcában. Ez ellen tiltakoznak az utca lakói. Nehéz helyzetben élő családok, személyek számára építene szociális tömbházlakásokat a marosvásárhelyi városháza uniós pénzalapokból. Tervek szerint 80 lakrészt húznának fel a marosvásárhelyi Március 8. utcában. Ez ellen tiltakoznak az utca lakói.

Az érintett utcában lakók tiltakozó aláírásokat gyűjtöttek, kérve, hogy ne építsenek szociális lakásokat otthonaik közelébe. Mint többször kifejtették, félnek, hogy olyan családok kerülnek oda, akik veszélybe sodorhatják gyermekeiket, tönkre téve az utca arculatát, jó hírét. Az augusztusi tanácsülésen, elhalasztották a döntést, és azt ígérték a lakóknak, hogy keresnek egy másik helyszínt is, hogy a négyből legalább két tömbházat máshova építsenek fel – erre azonban nem került sor.

Az októberi tanácsülésen újra napirendre tűzték a kérdést, módosítás nélkül, vagyis mind a négy tömbház (80 lakrész) a Március 8. utcában épülhet meg.

Figyelik a fejleményeket

Mint a Székelyhonnak Farkas Csilla, a lakók képviselője elmondta, időközben volt egy találkozó a városvezetés és a lakók között. Ott a polgármester, a két alpolgármester és a pályázatíró igazgatóság vezetője elmondta, hogy ez egy hét éves terv, és nem lehet változtatni rajta, azaz

ha nem fogadják el a tömbházak építését, a város hétmillió eurós támogatástól esik el.

Farkas Csilla közölte, azt ígérték nekik, hogy szigorú szabályok szerint válogatják meg a majdani szociális lakások bérlőit, s egyeztetnek a kritériumokról a környéken élőkkel is. A panaszos szerint ők most mást nem tehetnek, mint elfogadják, hogy a tömbházlakások megépülnek, és figyelemmel kísérik, hogy kiket költöztet be az utcájukba a városháza.

HIRDETÉS

Fontos a támogatás

A Székelyhon kérdésére Frunda Csenge, aki szintén részt vett az egyeztető találkozón, elmondta, nekik most az utolsó döntést kellett meghozniuk, amelyet számos más tanácsi döntés előzött meg, és nem tehettek mást, mint elfogadni a szociális lakások megépítését, ellenkező esetben a város valóban elveszítette volna a hétmillió euró támogatást. Kiemelte:

már most is csak azok kaphatnak szociális lakást, akinek stabil munkahelyük van és vállalják, hogy gyermeküket óvodába, iskolába küldik.

Jelenleg csaknem ezer személy várja, hogy lakást utaljon ki nekik a város. „Nagy szükség van a szociális lakásokra, s ahogy ígértük, odafigyelünk majd, hogy kinek adjuk bérbe ezeket” – fogalmazott Frunda Csenge.

Az ülésen többen hozzászóltak a témához, kérve, hogy hőszigetelt, költséghatékony épületeket építsenek, akkor is, ha valamivel többe került. Az önkormányzati képviselők végül két tartózkodással elfogadták a szociális lakások megépítéséről szóló határozattervezetet.