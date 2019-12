Nem elég tudatosítani, meg is kell előzni, hogy a gyerek internetes bűnözés áldozatává váljon

Az ingerszegény környezetben élő gyerekek szinte bármire rákattintanak, csak „kapjanak” valamit a világból. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Az interneten elkövetett visszaélések leggyakoribb áldozatai a gyerekek, főként a 10–18 éves korosztály, akik közül sokan már aktív internethasználók és a közösségi oldalakon is jelen vannak.

A rendőrség és a rendőrakadémia a fiatalkorúak világhálón való biztonságos böngészése és a bűnözésmegelőzés érdekében indítja el a felmérést, amely kérdőívezéseket, illetve tematikus műhelymunkákat, beszélgetéseket foglal magában

– olvasható az oktatási minisztérium közleményében.

Kétélű problémáról van szó

A belügyminisztérium szakosztálya szeptemberben már elkezdett egy kampányt Tízest a biztonságra névvel, amellyel főként a 6–16 év közöttiek biztonságára összpontosítanak. Egyebek közt

a biztonságos internethasználatra is hangsúlyt fektettek, illetve arra, miként előzhetik meg, hogy a virtuális bűnözés áldozataivá váljanak.

Városi Emőke marosvásárhelyi iskolai tanácsadó úgy véli, azért van szükség az ehhez hasonló felmérésekre, kampányokra, hogy tisztában lehessünk azzal, hogyan is áll a helyzet, melyik a legsebezhetőbb célcsoport, illetve miként lehet megelőzni azt, hogy egy gyerek internetes bűnözés áldozatává váljon.

„Nem új keletű probléma az internetes bűnözés, ennek ellenére kevés hangsúlyt kapott a világhálón elkövetett bűnözés veszélyeire való felhívás a gyerekek körében. Én is tartottam tevékenységeket ezzel kapcsolatban, és azt tapasztaltam, hogy elég kétélű ez a probléma, mert vannak, akik ezzel vissza is élnek.

Sok gyerek például azt mesélte, hogy gyakran jelölik be őket a közösségi oldalakon idegenek, idősebb férfiak és nők, de velük egykorúak is, és legtöbben vissza is igazolják a jelölést.

Akkor ott a tevékenységen a gyerekek egy részének átállítottuk a Facebook-profilját, hogy idegenek számára ne legyen látható, mert sokan erre sem figyelnek, amikor feliratkoznak a közösségi oldalra” – meséli az iskolai tanácsadó.

Kik a legkiszolgáltatottabbak?

Elmondása szerint a legkiszolgáltatottabbak a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyerekei, illetve az érzelmileg elhanyagolt, bántalmazott gyerekek. Előbbiek legtöbb esetben ingerszegény környezetben nevelkednek, ezért ha internetközelbe kerülnek, hatványozottan úgy érzik, hogy kitárult előttük a világ, és gyakorlatilag mindenre rákattintanak.

Az érzelmileg kiszolgáltatott gyerekek – akik sok esetben jól szituált családban élnek – annyira vágynak a figyelemre, elfogadásra, hogy nagyon naivan kezelik a világhálót és annak veszélyeit.

Ebből adódóan elkerülhetetlenül ütközünk a cyberbullying, azaz az internetes megfélemlítés, zaklatás jelenségébe, ami sajnos egyre elterjedtebb a fiatalok körében.