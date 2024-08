Hiába az intelligens világítás, ha a közlekedők nem tartják be a szabályokat

Marosvásárhelyen idén a súlyos közúti balesetek 30 százalékában gyalogosok is érintettek voltak. A Maros megyei rendőrség adatai szerint 16 százalékban a gépkocsivezetők nem adtak elsőbbséget a gyalogosoknak, 14 százalékban pedig a járókelők nem tartották be a közlekedési szabályokat és tilos helyen vagy figyelmetlenül keltek át az úttesten. Marosvásárhelyen, de a megye több városában, többek között Szászrégenben is gyalogosokat gázoltak halálra az átkelőkön.

Elkezdődött egy folyamat

Marosvásárhelyen a városvezetés az átjárók egy részéhez intelligens világítás szereltetett, ami azt jelenti, hogy