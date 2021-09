Nem egyszerű jó áron lakást bérelni Marosvásárhelyen és Csíkszeredában

Az újabb egyetemi év nemsokára elkezdődik, így újra egyetemistákkal telnek meg a nagyobb városok. A főiskolásoknak fenntartott bentlakások száma azonban nem elegendő, így sokan bérelhető otthon után néznek. Aki Marosvásárhelyen kutakodik, az szerencsésebb és elfogadható áron is kaphat jó lakást; ez Csíkszeredában sokkal nehezebben megvalósítható.

Kis szerencse is kell, hogy szép és jó helyen levő lakást bérelhessünk elfogadható áron • Fotó: Haáz Vince

A tavalyi egyetemi év nem kedvezett a főiskolásoknak, de azoknak sem, akik egyetemi hallgatóknak szerettek volna lakást bérbe adni. Marosvásárhelyen nagyon sok kiadó ingatlan üresen maradt, hiszen az online oktatásra kényszerített egyetemisták nagy többsége otthonról jelentkezett be, és nem költött a bérlakásra.

HIRDETÉS

Idén már augusztus közepétől, megteltek a közösségi oldalak lakásokat kínáló és kereső hirdetésekkel.

Szerencse és idő kell

Marosvásárhelyen a legnagyobb vonzereje az orvosi egyetemnek van, így a közelében levő nagy kórház és az ott dolgozó rezidens orvosok miatt a November 7. lakónegyedben és a Kárpátok sétányán vannak a legnagyobb bérleti díjak. Mint az általunk megkérdezett ingatlanügynök elmondta:

az orvosi egyetem 2–3 kilométeres körzetében egy felújított kétszobás lakást havi 500 euróért is ki tud adni a tulajdonos, főként külföldi egyetemistáknak, de a garzonokért is elkérnek akár 250 eurót is.

A város többi negyedében egy átlagos 25–30 négyzetméteres garzonért, felszereltségtől függően 150–180 eurót kérnek, a kétszobások 230–280 euró közötti áron mozognak.

„Idén volt olyan egyszobás lakás a Kornisa negyedben, az orvosihoz viszonylag közel, amit havi 300 euróért adtam bérbe egy párnak. Városszerte elég sok új tömbház épült az elmúlt időszakban, itt is vannak kiadó egy- és kétszobások, azokért is 250–450 eurót kérnek, bár távolabb vannak a központtól és az egyetemektől is.

Az egyetemisták két szempontot vesznek figyelembe: közel legyen az egyetemhez és felszerelt lakás legyen.

Van, aki mindkettőt egyformán fontosnak tartja, és akad, aki elfogadja a szépen rendbe tett, de az egyetemtől távolabb levő lakást, mert inkább buszozik vagy gyalogol, mintsem húsz évvel ezelőtt berendezett lakásban éljen. Kis szerencsével és elegendő rászánt idővel mindenkinek meg tudjuk találni a megfelelő bérlakást ” – mondta az ingatlanügynök, aki szerint mindig maradnak Marosvásárhelyen üres kiadó lakások, de ezek száma elenyésző.