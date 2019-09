Nem csak az épített örökséget óvják – nyílt napok az Urmánczy-kastélyban

Kívülről jelenlegi állapotában is impozáns, belül viszont inkább hasonlít egy romkocsmához, mint egy úri család otthonához a maroshévízi Urmánczy-kastély. Két napra kitárta a kapuját, hogy megmutassa: komoly tervek vannak a jövőre nézve.

• Fotó: Artwise csoport

Az Urmánczy-kastéllyal, mint sok más erdélyi, magyar úri családok által emelt épülettel alaposan elbánt a szocializmus időszaka. Az egykor hatalmas és a visszaemlékezések szerint gyönyörű parknak csak egy kis szelete van még meg, a többire ráépítették a beton városközpontot.

A kastély mellé felhúzták a kórházat, mintha szándékosan az lett volna a cél, hogy a vidék egykori nagybirtokosai, a magyarörmény Urmánczy család által létrehozott értékek közül a lehető legkevesebb legyen látható. Valósággal elrejtették az épületet, amely egykor egyedül uralta a Maros fennsíkjának panorámáját. Ma aki nem ismeri Maroshévízt, nem is könnyen találja meg.

Az Urmánczy-örökösök egy leromlott állapotú, az enyészetnek ítélt ingatlant kaptak vissza.

A Positive Transylvania egyesület szombaton és vasárnap másodszor szervezte meg az Európai Kulturális Örökség Napjai című rendezvényt, és hívták meg a kastélyba az érdeklődőket, hogy mindenki láthassa: mostani állapotában is érték és sokféle funkciót be tud tölteni, mielőtt a tervezett restaurálása megtörténik.

Rendezvényközpont lesz az úri lakból és kórházból

Az Urmánczy-kastély örököseinek színes elképzelései vannak a jövőről, egy többfunkciós rendezvényközpontot alakítanának itt ki, de a földszinti termek romkocsmás hangulata, valamint a megmaradt kert már most akár 300 fős lakodalom, céges rendezvény, vagy más esemény számára is remek helyszín lehet.

HIRDETÉS

A mostani kastélynapokon például divatbemutató, képzőművészeti kiállítás, turisztikai kerekasztal, gasztronómiai különlegességek, de jazz és rockopera-előadás is szerepelt a kínálatban.

A belépőjegyek árát az épület felújítására fordítják.

Ez az összeg természetesen nem elég arra, hogy számottevő változást hozzon kastély arculatában, de akik jegyet váltottak, úgy érezhetik, egy kicsit hozzájárultak ők is az épített örökség ezen értéke megmentéséhez – közölte a szervező Szabó Tekla Katalin művészettörténés, aki egyben az Urmánczy-örökösök szószólója is, maga is családtagként.