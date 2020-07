Nem bíznak abban, hogy meglesz az ellopott szobor

A még ép szoborcsoport fotója és a meggyalázott síremlék • Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhelyen a Kálvária tetején található temetőből május 26-án éjjel vitték el a Specht Károlyné, született Züllich Emilia sírján álló szoborcsoport egyik darabját. A szobor hiányát másnap reggel fedezték fel a temetőben dolgozók, a gondnok pedig azonnal jelentette a rendőrségnek. A nyomozók kiszálltak a helyszínre, jegyzőkönyvbe vették a történteket, de többet akkor nem árultak el.

Újból kint jártunk a sírnál és érdeklődtünk, történt-e előrehaladás az ügyben. Simon Imre temetőgondnok szerint semmi újdonság nincsen, tudomása szerint a nyomozás még tart, de az elkövetőkről, vagy arról, hogy mi történhetett a továbbiakban a szoborral, nem lehet tudni.

Valószínűleg beöntötték már, és ha előkerül is a tettes, a szobornak akkor is annyi, azt már nem lehet visszaállítani

– válaszolta a Székelyhon érdeklődésére a gondnok, aki szerint ilyen nagy méretű lopás még nem történt, de plakettet, kisebb emléket már loptak el, és soha nem sikerült a tolvaj nyomára bukkanni. Úgy véli, az elvitt szobrot azonnal beöntötték, hiszen

bronzból volt, és nem a művészi értéke, hanem az anyaga miatt lophatták el.

Van, aki úgy véli, megrendelésre lophatták el, és most valakinek az udvarát vagy a parkját díszíti. „Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valaki felfigyelt rá és fizetett, hogy ellopják neki. Most pedig a saját birodalmát teszi még gazdagabbá vele. Talán nem is Romániában, hanem külföldön, azt is el tudom képzelni” – mondta egy temetőlátogató.