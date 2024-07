Nem állta ki az idő próbáját a szotyori víz- és szennyvízvezeték

Miklós András szotyori falufelelős a legutóbbi sepsiszentgyörgyi tanácsülésen számolt be a falustársaknak sok fejfájást okozó, víz és szennyvízvezetékkel kapcsolatos gondokról. Úgy tűnik azonban, nemcsak a lakosságnak, hanem a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak és a szolgáltatónak is nyűg a rendszer működőképes állapotának fenntartása.

Ennek az az oka, hogy a dombon felfelé szivattyúzott szennyvíz a rendszerbe bejutó esővízzel együtt meghaladja az egyes aknákban elhelyezett szivattyúk teljesítőképességét, különösen ha ehhez időnként dugulás is hozzájárul. Ilyen eset többször is előfordult az utóbbi időben, sok kellemetlenséget okozva a közelben lakóknak, hiszen

Miklós Adrás falufelelős úgy érezte – és ezt kifejtette a tanácsülésen is – a problémát elégszer jelezte az önkormányzatnak, nevezetesen Tóth-Birtan Csaba alpolgármesternek, illetve a szolgáltató Aquacov Társulásnak is, arra mégsem született jó megoldás. Mint kiderült, az „elégszer” is relatív, azon mindkét fél mást ért, de különben sincs jó, mindenkit kielégítő megoldás. Az alpolgármester maga is egyeztetett a szolgáltatóval, de