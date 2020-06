Nem adtak pénzt az ortodox templomok díszítésére

A templomok külső felújítását fontosnak tartották a tanácsosok, de belső díszítését nem • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi tanácsban félévenként egyszer vitáznak arról, hogy a város költségvetéséből kell-e támogatni az ortodox templomok belső díszítését, szentképek felfestését vagy sem. Mint ismert, a templomterek belső díszítése nagyon költséges és több közösség ezt nem tudja önerőből megvalósítani. Így

minden évben százezer lejes nagyságrendben kérnek pénzt a költségvetésből erre a célra.

Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Radu Balas mindig elmondja, hogy a szívesen támogatják az egyházakat a szociális munka elvégzésében, az építkezésben és az épületek javításában, de a szentképek nélkülözhetőek, így azokra véleménye szerint nincs miért 100 ezer lejeket adni az adófizetők pénzéből. Véleménye ellenére eddig minden alkalommal megszavazták ezt a jellegű támogatást is.

HIRDETÉS

A júniusi soros ülésen azonban megváltozott a tanácsosok véleménye, így az egyházaknak nyújtott támogatásból kivették az ortodox templomok belső díszítésének támogatását is. Az első félévben 500 ezer lejes támogatás állt a marosvásárhelyi egyházak rendelkezésére, írásos kéréséket nyújthattak be, megindokolva, hogy mire kérnek pénzt. A városháza szakigazgatósága szerint 16 gyülekezet igényelt támogatást: hat ortodox, négy református, két görög katolikus, egy unitárius, egy evangélikus és két adventista.

Összesen 1.944.000 lejt kértek, és a kérések elemzése után a szakbizottság 388.843 lejt hagyott jóvá.

Többek között két ortodox gyülekezet igényelt szentképek festésére támogatást, egyikük 250.000 lejt, másikuk 193.000 lejt. A bizottság pedig 40 és 32 ezer lejt hagyott jóvá számukra.

Az összegeket tartalmazó határozattervet kapcsán a Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Tatár Lehel szóvá tette, hogy nem ért egyet azzal, hogy szentképek festésére adjanak pénzt, de azzal sem, hogy a hangosítási felszereléssel és fenntartási költségekkel kapcsolatos kéréseket támogassák. A fiatal tanácsos szerint csak az építkezést és tatarozást, az épületek felújítását kellene támogassa a tanács. A liberális Calin Moldovan azt kérte, hogy kerüljön fel a listára az az ortodox gyülekezet is, akinek képviselői nem tudták időben bemutatni a pályázat kiegészítése során kért iratokat, ezért maradtak le a támogatásról.

Hosszas egyeztetés után elfogadták Tatár Lehel és Calin Moldovan javaslatát is, így kikerültek a támogatási jegyzékből a szentképek elkészítésére és a fenntartási költségekre szóló összegek. Az odaítélendő támogatások összege így jelentősen csökkent, a szakbizottság újra kell számolja az összegeket, hiszen volt olyan kérelmező, aki javításra és fenntartási költségekre is támogatást igényelt. A most megmaradt összeget az év folyamán oda fogják ítélni a marosvásárhelyi egyházaknak.