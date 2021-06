Nekiment a Tánczos Barna leváltását követelő zöldeknek a háromszéki szenátor

Tizennyolc alkalommal riasztották a hatóságiakat a medvék miatt

Medveészlelés miatt tizennyolc alkalommal riasztották a rendőröket és a csendőröket Hargita megyében a román pünkösdi hosszú hétvége alkalmával. A hívások jellemzően Tusnádfürdőről futottak be, ahol károkat is okozott a nagyvad – számol be a Hargita megyei csendőrség sajtóosztálya.