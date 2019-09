Nekifogtak a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum felújításának

Hozzáláttak a Tarisznyás Márton Múzeum felújításának. 2020 szeptembere a kijelölt határidő a befejezésre • Fotó: Gergely Imre

Három év alatt ért el oda a felújítás, ahol most tart: kézzel fogható és látható munka zajlik az épületen. A gyergyószentmiklósi önkormányzat 2016-ban nyújtott be pályázatot, 2017-ben írták alá a finanszírozási szerződést a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, és most, kétszeri eredménytelen közbeszerzés után a harmadikra már jelentkezett kivitelező. A tekerőpataki Fortat House munkásai dolgoznak, ők végzik el az épület teljes külső- belső felújítását és modernizálását.

„Nem is tudom, mi lenne a jobb? Ha találnánk ilyen váratlan dolgokat, vagy ha nem. Ha nem, akkor gyorsabb a munka, de ha igen, akkor értékesebbé válik az épület” – fogalmazott Fórika Tibor, a kivitelező cég vezetője, aki leszögezte, hogy nagyon alaposan odafigyelnek arra, hogy a mind a munka, mind a felhasznált anyagok a legjobb minőségűek legyenek. Csergő Tibor múzeumigazgató hozzátette: minden olyan plusz információ, ami a felújítás során napvilágra kerül az épületben az Gyergyószentmiklós történetének gazdagításához biztosít fontos, eddig nem ismert adalékokat.

A múzeum felújítása most csak a régi épületrészt érinti, de pályázatot nyújtottak be az 1970-es években épült új szárny rendbetételére is, sőt bővítenék is az intézményt. Ez azonban még odébb van.