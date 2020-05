Nehezen viselték, hogy járványgócpont lett a településből

Nyárádkarácson községben kezd visszatérni az élet a rendes kerékvágásba – hangoztatja a polgármester, lelkész, háziorvos. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a jómódú roma családok tagjai újra az utcán ülnek, beszélgetnek. A község három településén másfél hónap alatt száz személy fertőződött meg koronavírussal, több mint egy tucatnyian el is hunytak a vírusfertőzés következtében.

• Fotó: Haáz Vince

Bizakodik a lelkész

A nyárádkarácsoni református lelkész, Labancz Gyula szerint bár az első hullámon már túl vannak, azért nem valószínű, hogy ezután elkerüli majd a közösséget a vírus. Mint mondta, ő bizakodó, hogy már nem fog gócpont kialakulni, hiszen a lakók félnek, óvatosak. Azt is megtudtuk tőle, hogy a roma közösség tagjai továbbra is kiülnek délutánonként, esténként a házak elé, beszélgetnek, igaz legtöbbször ugyanazon család tagjai vonulnak a kapuk elé. „A járőröző rendőrautók rájuk dudálnak, megállnak és beküldik őket az udvarra. Most már nincs akkora szigorúság, mint azelőtt, de azért szemmel tartják a község lakóit” – említette.

Félek az emberek

Nemcsak a községközpontot, hanem a közeli Hagymásbodont is súlyosan érintette a koronavírus fertőzés.

A roma közösség tagjai közül több tízen kórházba kerültek, többen elhunytak a vírusfertőzés következtében.

Orosz Gusztáv református lelkész szerint a vírus megosztotta a település lakóit, még nagyobb szakadék alakult ki a roma és a magyar közösség között. A magyar közösség tagjai félnek, különösen most, hogy már nem őrzik a település határait a rendőrök, csendőrök. A lelkész megosztotta velünk azt is, hogy esténként a roma családok csoportokba verődve vonulnak az utcára, beszélgetnek, mintha mi sem történt volna, mintha nem tanultak volna semmi a történtekből.

Egyfajta harag van a roma közösség tagjaiban, hogy miért csak ők betegedtek meg, s mintha azt kívánnák, hogy magyarok is legyenek betegek. Volt olyan, hogy a roma gyermekek leköpdösték a kapukat, hogy mások is legyenek betegek.

Félek, hogy most, hogy már nincsenek itt a rendőrök, katonák, a nagy szabadság nem lesz jó hatással a közösség egészségi állapotra és újra felütheti fejét a vírus. Jó volt a szigorú ellenőrzés, jobban betartatták mindenkivel az előírásokat, távolságtartást” – vélekedett.