Nehéz kivitelezőket találni a hőszigetelési munkálatokra

Idén nehézkes volt a tömbház-hőszigetelés Csíkszeredában. Mivel a megismételt közbeszerzési eljárások sem vezettek eredményre, nemcsak az árak kiigazítására, hanem a munkálatok kisebb tételekre való szétválasztására is szükség volt.

A csíkszeredai Hunyadi János utcában jövőben is folytatni kell a hőszigetelést • Fotó: Gábos Albin

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség tavaly tizenkét csíkszeredai tömbház külső hőszigetelésére nyújtott pályázati támogatást a Regionális Operatív Program biztosította pénzalapokból. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárásokat kiírták, de

mindeddig csak egy szerződést írtak alá, három tömbház külső felújítására, amely részben el is készült.

A Hunyadi János utcai 33., 35., illetve a Tető utca 13. szám alatti négyemeletes lakóépületeknél tavasszal kezdett dolgozni egy szatmárnémeti cég, amely a vártnál lassabban haladt a munkával, és idén már nem tud végezni. Szőke Domokos alpolgármester szerint vannak problémák a kivitelezővel, de úgy tűnik, sikerül ezeken túllépni. Ha minden jól megy, idén a Hunyadi János utcai 35-ös számú társasháznál lehet befejezni a szigetelést, a másik két helyszínen jövő tavasszal is dolgozni kell majd – tudtuk meg.

A további kilenc tömbházat két csoportra osztva írták ki a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, de két sikertelen kísérlet után kiderült, hogy a 8,2, illetve 6 millió lejre becsült munkálatokra így nehéz kivitelezőt találni. Ezért

kisebb tételekre választották szét a beruházásokat, csoportonként két, illetve három lakóépület külső felújítására kerestek vállalkozókat.

A legutóbbi licit során a Mihai Eminescu utca 2., Testvériség sugárút 16., és a Lendület sétány 10. számú toronyházak esetében árajánlatot nyújtottak be, ennek kiértékelése folyamatban van, akárcsak a Lendület sétány 14. és a Pacsirta sétány 2. számú tömbházaknál. A Testvériség sugárút 22. és a Kossuth Lajos utca 20-26. számú társasházak hőszigetelésére is érkezett ajánlat korábban, de hiányosságok miatt el kellett utasítani, ezért most megismétlik a kiírást. Ugyanakkor a Kossuth Lajos utca 46. és a Testvériség sugárút 13. számú négyemeletes tömbházak külső felújítására továbbra sem akadt jelentkező, a legutóbbi közbeszerzés során egy érdeklődő jelezte, hogy a munkálatok becsült értéke túl alacsony, ezért várhatóan költségnövelésre lesz szükség – tudtuk meg.

További tíz olyan tömbház, illetve lépcsőház esetében is készülnek hőszigetelésre, amelyek számára a több éve alig működő ilyen célú kormányprogram biztosít 50 százalékos finanszírozást. Korábbi támogatásokkal részben, általában félig szigetelt lakóépületekről van szó, amelyek nem feleltek meg az európai uniós támogatású hőszigetelési program feltételeinek. A finanszírozási szerződések aláírása után most a korábbi műszaki tervek naprakésszé tétele van folyamatban, ezt követően kiírják a kivitelezéshez szükséges licitet – így jövőben több helyszínen kezdhetnek dolgozni. A Regionális Operatív Program biztosította támogatásért további 23 tömbház hőszigetelésére kész dokumentációkkal pályázna a polgármesteri hivatal, továbbra is az ehhez szükséges pályázati kiírást várják.