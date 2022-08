Nehéz időpontot foglalni a járóbeteg-szakrendelésekre a csíkszeredai kórházban

Elfogadhatatlannak és jogtalannak tartja a háziorvosok egyesületének a Hargita megyei vezetője azt, hogy – a páciensektől kapott értesülése szerint – csak online lehet előjegyzést kérni a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház járóbeteg-szakrendeléseire. Elmondása szerint több orvoskollégája is kapott ilyen jellegű panaszokat betegeitől. Megkeresésünkre a kórház vezetője elismerte, hogy vannak fennakadások az előjegyzési rendszerrel, de azt cáfolta, hogy csak online lehet időpontot foglalni. Mindenesetre átszervezik az előjegyzési rendszert.

Az alapellátásban online, telefonon és személyesen is lehet időpontot kérni, ám a háziorvosoknak nincs kapacitásuk arra, hogy amikor kiállítják a küldőpapírt, még időpontot is egyeztessenek a betegeknek, hiszen naponta 30–40 pácienst kell ellátniuk.

Nemcsak az időseknek jelent nehézséget az online, a fiatalok közül is sokan nem rendelkeznek megfelelő digitális kompetenciával, a roma közösségek tagjainak többsége írni-olvasni sem tud, ők végképp nem boldogulnak az online előjegyzéssel, és még a családtagjaiktól sem tudnak segítséget kérni.

Nem méltányos, hogy más pacientúráját is mi irányítsuk, amikor a kórháznál az elmúlt húsz év alatt megnégyszereződött az alkalmazottak száma, közben az alaphálózatban negyedére apadt

– fogalmazott a háziorvos. Szerinte elfogadhatatlan ez az eljárás, hiszen az általános iskolázottsági szint nem teszi lehetővé, hogy az online időpont egyeztetés lehetőségével mindenki élni tudjon, másrészt egy ilyen diszkriminatív döntésnek nincs jogi háttere. Szabó-Soós Klára arra is kitért:

Vidékről sok kilométert kénytelenek utazni egy ilyen szakorvosi ajánlólevélért, holott a háziorvosnak is megvan a tudása, hogy eldöntse, kell-e változtatni a gyógyszeres kezelésen, vagy van-e szükség szakorvosi vizsgálatra. Azt is helyteleníti, hogy a magánrendelőkből a háziorvoshoz küldik a betegeket küldőpapírért.

Konrád Judit azt határozottan cáfolta, hogy bárkit is elküldtek volna a kórházból arra hivatkozva, hogy csak online lehet előjegyzést kérni.

„Ilyen nincs, és én azt száz százalékos biztonsággal kijelenthetem, hogy ha nem is volt előjegyezve a beteg, olyan nem volt, hogy az ajtó elől valamelyik orvos elküldte volna. Ilyen garantáltan nem történt” – fogalmazott. Elismerte, hogy vannak gondok az előjegyzésekkel, ugyanakkor kérdésünkre elmondta, hogy a telefonos előjegyzésekre fenntartott telefonszámuk is működik és személyes időpontkérésre is van lehetőség a kórház előterében.