Néhány távolsági buszjárat maradt, alig van utas

Csendélet az autóbusz-állomáson. Kényszerpihenő a járvány miatt • Fotó: Pinti Attila

Maros megyében is két ingázókat utaztató járat maradt üzemben, mert másra nincs is igény és lehetőség – tájékoztattak. Alkalmazottaik egyelőre megkapják a bérüket. A farkaslaki székhelyű Transp-Tur Kft. nemzetközi és belföldi útvonalakon közlekedő buszjáratai is leálltak, a nemzetköziek március közepétől, a helyköziek április elsejétől – számolt be kérdésünkre Demény Magdolna cégvezető, aki elmondta, a vidéki járatok márciusban még a kiadott bérletek alapján közlekedtek. „Lehet, hogy még vannak ingázók vidékről, de nem tudjuk megoldani, hogy 2-3 személyt szállítsunk egy-egy útvonalon, ezt jelentettük a megyei tanácsnak is” – magyarázta az illetékes, akitől megtudtuk,

egyelőre kényszerszabadságra küldték az alkalmazottakat, a további helyzet most bizonytalan.

Annyira veszteséges tevékenység ez, hogy ha naponta 4-500 lejt dobnának a Marosba, jobban járnának – érzékeltette a helyzetet Fehér Zoltán, a gyergyószentmiklósi Vándor Trans Kft. ügyvezetője. A busztársaság által Gyergyószentmiklós környékén üzemeltetett járatok még közlekednek, reggel 5–6 órakor indulnak a városba Borzontról, illetve a Gyergyócsomafalvát, Gyergyóújfalut, Tekerőpatakot, Kilyénfalvát és Marosfalvát érintő járatok, és délután vissza. Az illetékes szerint annyira lecsökkent az utasszám, hogy szinte személyautóval is meg lehetne oldani a szállításukat, de mivel vannak még működő cégek, nem akarnak kitolni a vidékről ingázó alkalmazottakkal, akik másképp nem tudnak eljutni a munkahelyekre. Ezért

egyelőre húsvétig biztosan szeretnék működtetni a járatokat, ha addig nem vezetnek be szigorúbb korlátozásokat.

Hogy mi lesz utána, még nem lehet tudni.