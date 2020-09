Negyven éve hunyt el Isten szolgája, Márton Áron püspök

• Fotó: Nagy Zoltán archívuma

„Még csak sejtjük, hogy kit veszítettünk el benne, de igazában a történelem fogja majd teljesen és helyesen napvilágra hozni alakjának nagyságát. Bár fájdalom és mély gyász van a lelkünkben, bár sajnáljuk és siratjuk, mégis nem tudunk eléggé hálálkodni a Jóistennek, hogy egyházmegyénknek a történelem e negyvenkét esztendejében éppen őt adta vezérnek, olyan vezérnek, kire nemcsak mi nézhettünk fel és nemcsak mi lehettünk büszkék, hanem sokan a világ minden tájáról”. Ezek a gondolatok négy évtizede hangzottak el Márton Áron püspök ravatalánál. Tamás József, a gyulafehérvári teológia akkori spirituálisa, a későbbi segédpüspök kifejezte: „Nem méltatni akarom őt, amikor róla beszélek, a méltatást a Jóistenre hagyom, hiszen amit mi adhatnánk a méltatásban, az nem sokat ér, az nagyon kevés, azzal nem lehetne meghálálni neki azt, amit népéért, egyházmegyéjéért és értünk tett. Mi, amit tenni akarunk most, az nem más, mint példájából tanulni.

Örökséget akarunk megnyerni magunknak, örökölni akarunk tőle. Úgy gondolom, hogy a legszebb örökséget az ő jelmondata fejezi ki, amit magáénak vallott, s ami rányomta bélyegét egész életére: Non recuso laborem

– olvasható a Márton Áron-emlékkönyvben.

HIRDETÉS

Püspök a kertben

Európa bármely, magyarok lakta településén mutatja be a székelyudvarhelyi mérnök-vallástanár Nagy Zoltán A Hegy – mozaikkockák Márton Áron életéből című filmes monográfiát, feszült figyelemmel, egy pisszenés nélkül hallgatják a résztvevők a kortársvallomásokat. Ám a Márton Áron utolsó napjait és halálát, majd temetését bemutató részeknél szem nem marad szárazon ma sem.

Nagy Zoltán jóvoltából idézzük a gyulafehérvári székelyegyház egykori plébánosának, Gál Alajosnak a saját hangfelvételét, amelyet Püspök a kertben címmel jegyzett. „Megható volt utolsó találkozása a papnevelde tanáraival és növendékeivel, 1980. szeptember 21-én, vasárnap délben. Mosolygós, meleg fényű őszi nap. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet százhetvenegy kispapja a püspöki palota parkjában várakozik. Az Erdélyi Egyházmegye súlyos beteg főpásztora a mai napon valamivel jobban érzi magát. Látni óhajtotta a kispapokat, és ők is óhajtották utolsó áldását. Mint egykor tette, most is megjelent kertjében, de már nem a csíki ember lépteivel, hanem tolókocsin. S közel kétszáz ajakról felzendült a »Jó atyánkért«, az a kedves, magyar püspökfogadó ének, amely közel negyvenkét éven át elkísérte a csíki bércektől fel Máramarosig, a Királyhágótól a Déli-Kárpátok hófedte csúcsaiig, hatalmas egyházmegyéje területén. De most utoljára zengett az ő számára.

Könnyekre fakadt az ősz püspök, úgy köszönte a szavakat, az éneket, és még egyszer és utoljára megáldotta őket. Kezét már úgy kellett tartani, mint Mózesét a hegyen az amalekitákkal folytatott küzdelem alatt

– emlékezett Gál Alajos.

Búcsúzás

„Több ízben volt tüdőgyulladásban. Egy alkalommal mondta a háziorvos, hogy kórházba kell menni – hangzik el a filmes monográfiában Kacsó Júlia szociális testvérnek, Márton Áron beteggondozójának vallomása.

Orvosa nem merte otthon vállalni a kezelését. Mire a nagybeteg püspök: „nem megyek! A halál otthon meghittebb, mint a kórházban.”

„Úgy három nappal a halála előtt bevittem a kutyákat is a szobába – akkor már feküdt, az ágyban volt az utolsó héten – bejöttek oda. Azt a táncot, amit ott, előtte lejártak, örömükbe, hogy ők bejöhettek oda, s hogy látták a gazdájukat, s elbúcsúztak a gazdától” – emlegette fel a szociális testvér. Júlia testvér volt vele az utolsó pillanatokban, ő fogta le a szemét.

Márton Áron húga, Anna néni is ott volt Márton Áron halálos ágyánál: „A Jóisten aztán megelégelte a sok szenvedést, akkor olyan, olyan gyenge volt. Én a kápolnában imádkoztam, amikor már aztán az utolsó fele volt. Jött Huber tanár úr. Ott voltam a kápolnában reggel, s az ajtót megnyitotta, s intett, hogy menjek ki. Mentem, s aztán, akkor bévittek hozza, s ott volt. Ő már akkor nem beszélt, csak úgy remegett az ajka a nagy fájdalomtól. Letérdeltem az ágya mellé, s úgy, a két ujjommal így az ajkát tartottam egy kicsit, s aztán úgy kimúlt.”