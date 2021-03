Négynapos munkahetet vezetett be egy gyergyószentmiklósi cég

Négynapos munkahetet vezetett be a gyergyószentmiklósi székhelyű Tig-Rad System építőipari vállalat. Az újítástól csak előnyökre számít a cégvezető és az alkalmazottak is. Őszig minden pénteken szünetel a munka.

A cég ditrói munkapontján dolgozók is elmondták, örülnek a változtatásnak • Fotó: Gergely Imre

Március 15-én úgy kezdhették el a munkát a Tig-Rad System alkalmazottai, hogy tudták, a szokott 8 helyett 10 órát kell dolgozniuk, de cserében kapnak egy fizetett szabadnapot, azaz mostantól késő őszig minden hétvégéjük háromnapos lesz.

Az elmúlt időszakban tárgyalásokat folytattak a cég munkaközösségének képviselőivel, és a változtatási javaslatot a dolgozók nagy többsége örömmel fogadta, így meg is született erről a megállapodás. „Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb embernek sok feladata, dolga van, amit munkaidőn kívül kell elvégeznie, megoldania. Vannak, akik gazdálkodnak vagy szabadidejükben munkát vállalnak, kalákába mennek. Ezt eddig szombatonként és vasárnaponként végezték, most, hogy ez áttevődhet péntekre és szombatra, elérhető az, hogy a vasárnap tényleg pihenőnap legyen” – ismertette a változtatás alapgondolatát Bajkó Tibor, a Tig-Rad System vezetője. Hozzátete,

ezzel az is elérhető lesz, hogy a különböző ügyintézések miatt – amelyekre csak hétköznap van lehetőség – az alkalmazottaknak nem kell elkérezniük a munkából, mert pénteken ezt meg tudják oldani.

Bajkó elmondta még, hogy a munkaidő nem csökken és nem is nő, hanem az történik, hogy a törvény által előírt heti negyven órát nem öt hanem négy nap alatt teljesítik. Ez tízórás munkanapokat jelent. Ez egyaránt érvényes az építkezéseken és faipari üzemben dolgozókra, illetve a cég adminisztratív személyzetére is. A változásról tájékoztatták az ügyfeleiket is.

A négynapos munkahetet késő őszig tartják, téli hónapokra visszatérnek heti ötnapos, napi nyolcórás munkaidőre. Mivel télen korábban sötétedik, ez a négynapos munkarend nem lenne fenntartható.

„Már korábban ki kellett volna ezt találni”

A munkaprogram megváltoztatásának ötletét közösen tárgyalták meg az alkalmazottak képviselőivel, bevonva a munkapontok vezetőit is, a közel hetvenfős vállalatnál tizenegy személy vett részt ebben. „Ez mindenkinek csak jó. Aki tömbházban lakik, az délután amúgy is csak a tévét tudja nézni, aki lakóházban, vagy gazdálkodik, annak úgy is rövid a délután arra, hogy rendesen haladjon a tennivalóival.

Így pedig mindenkinek van egy plusz napja, amikor mindent el tud végezni, ahogy kell.

A cégnél sok a szakember, kőműves, ács, akik munkájára nagy a kereslet, ők így könnyebben tudnak pluszmunkát vállalni és több pénzt keresni. Hátrány csak az lehet, hogy kevesebb idő marad a tévé vagy a számítógép előtt ülni” – összegezte az alkalmazottak várakozásait, a tárgyalásokban a munkavállalókat képviselő „miniszakszervezet” vezetője, Portik-Hegyi Albert.

A ditrói bentlakás építésénél dolgozó csoport munkavezetője, Gál András is ugyanezen a véleményen van. Leszögezte, ezt már korábban ki kellett volna találni. Az építkezésben dolgozók számára egyébként sem újdonság az, ha napi tíz órát kell dolgozni, külföldön pedig ennél többet is.

A mi fajtánk bírja a strapát

– jelentette ki.

Majd kiderül, érdemes-e

Bajkó Tibor szerint nem ő találta fel a négynapos munkahét rendszerét, Európa fejlettebb részein már számos helyen alkalmazzák, de Székelyföldön is van más minta: például a külföldi munkapontokon dolgozók háromhetes feszített munkatempó után egy hétig itthon vannak szabadságon. A cégvezető egyelőre még csak reméli, hogy a változtatás beválik, de ő arra számít, hogy a munkahangulat is javulni fog. A teljesítmény nem csökkenhet, a változtatás csak akkor tartható, ha négy nap alatt is elérik azokat az eredményeket, amit eddig öt nap alatt valósítottak meg. Az előzetes számítási modellek mindenesetre pozitív fejleményeket ígérnek. Bajkó úgy gondolja, hogy ha a kezdeményezésük beválik, a példát más cégek is követni fogják.