Négyféle hús találkozása a grillrácson

A kinti sütésekre koncentrálva ezúttal négyféle húsból állított össze úgynevezett texas grillt Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki a különlegesség mellé köretként zöldségeket pirított meg. Nem csak a húsok pácolásába avatja be olvasóinkat, de az étel elkészítéséhez is hasznos tanácsokat ad. Annyi biztos, hogy jócskán elférnek a vendégek is az asztalunknál, ha egy ilyen kiadós ebédet tálalunk.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Amit pácolni kell

A növendék bélszín esetében elegendő a száraz pác alkalmazása, vagyis jól be kell borsozni, majd három-négy napig kell érlelődjön a hús a hűtőszekrényben. A marhahátszínt sóval, borssal, füstölt paprikával, illetve némi olívaolajas fokhagymával kente be a séf, mielőtt hideg helyre tette, hogy összeérjenek az ízek. A csirkét nem kellett előzetesen bepácolni, elég ha közvetlenül a sütés előtt sózzuk, illetve borsozzuk meg. Nem úgy azonban a disznóbordát, amely három négy-nappal a sütés előtt már be volt kenve barbeque buffalo szósszal. Utóbbit megvásárolhatjuk a boltokban, de akár magunk is elkészíthetjük.