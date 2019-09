Négy újabb menedékházat építettek Hargita megyében

Akár tíz ember is éjszakázhat a közszolgálat kis menedékházaiban • Forrás: Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat

Két menedékházat a Madarasi Hargitán, egy-egyet pedig Nagy-Piliskén és a Kelemen havasokban épített idén a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat – tudtuk meg Fekete Örstől, az egység vezetőjétől. Mint mondta, nyáron rengeteg programjuk volt, ezért csak az őszi időszakban tudták befejezni a Biztonságos hegyi turizmus projektjük részeként épített faházikókat.

Kisebb épületekről van szó, amelyekben szék, asztal található, de akár tíz ember is lefeküdhet. Mindemellett a túléléshez szükséges minimális felszerelést – gyufa, gyertya, térkép – is hagytak a menedékházakban.

Persze az épületekben nem szabad tüzet gyújtani, hiszen fából vannak.

Fekete Örs rámutatott, minden évben építenek menedékházakat a Biztonságos hegyi turizmus elnevezésű projektjük részeként, így már húsz ilyen épület található a turistaösvények mentén. Munkájukat többnyire Hargita Megye Tanácsa támogatja, de idén is volt olyan, hogy szponzoroknak köszönhetően építkezhettek.

A faházikók létfontosságúak, hiszen sok esetben életeket menthetnek

– jelentette ki Fekete. Ezekbe ugyanis behúzódhatnak a turisták a vadak, az eső, a szél és a hideg elől vagy ha megsérültek. „A hegyimentőknek is sokszor több óra kell, hogy eljussanak egy sérülthöz, így létfontosságú, hogy addig biztonságban legyen” – magyarázta a szakember. Kiemelte,

a házikókban hagyott üzenőfüzetekből tudják, hogy például volt olyan kiránduló, akit éppen juhászkutyák kergettek, és az egyik házikóban talált menedéket, de olyan is, akire ráesteledett az erdőben, így ott éjszakázott.

Fekete arra kér mindenkit, hogy olyan állapotban hagyják a menedékházakat, ahogy találták, és lehetőleg pótolják az elhasznált felszereléseket, hiszen másoknak is nagy szüksége lehet rá. Azt is elmondta, hogy szerencsére eddig nem tapasztaltak rongálásokat, és remélik, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Jól eső érzés ugyanakkor számára, hogy a közösségek magukénak érzik a menedékházakat, hiszen a közbirtokosságok és az erdészek is ellenőrzik azokat, mivel tudják, hogy létfontosságúak. A továbbiakban a hegyimentők a turistaösvények rendbetételén fognak szorgoskodni, hogy biztonságos módon kirándulhassanak a természetjárók – tette hozzá Fekete Örs.