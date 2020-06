Negatívak a csíkszeredai kórház kardiológiai és belgyógyászati osztályain elvégzett tesztek eredményei

Az újabb tesztek nem hoztak pozitív eredményt. Újrakezdődhet a tevékenység a kardiológiai osztályon. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Negatív lett minden koronavírus-teszt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kardiológiai osztályán végzett újratesztelés során,

sem az alkalmazottak, sem a páciensek körében nem észleltek újabb fertőzést

– olvasható a csíkszeredai kórház sajtóosztálya által a szerkesztőségünknek is elküldött tájékoztatójában.

A kardiológiai osztályon kedden még két páciens volt beutalva, de a nap folyamán őket is kibocsájtják és ezt követően teljes fertőtlenítés zajlik az osztályon.

Szerdától ismét vesznek fel betegeket a kardiológiai osztályra és újra beindul a rendelés a kardiológiai járóbetegrendelőben is. Az eddig előjegyzett pácienseket felhívják és új időpontra adnak előjegyzést.

Negatív lett minden eredmény a belgyógyászati osztály alkalmazottai körében elvégzett koronavírus-tesztek során is.

Nagy megkönnyebbülés most mindannyiunk számára, hogy a jelek szerint sikerült megállítani a fertőzéseket ezeken az osztályokon. Az elővigyázatosság azonban továbbra is elsődleges kell legyen, be kell tartani minden védőintézkedést

– mutatott rá Konrád Judit, a kórház menedzsere.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház koronavírus-fertőzötteket ellátó osztályain kedden

64 személy volt beutalva, közülük ötven személynél igazolták a fertőzést, a többiek ennek gyanúja miatt kerültek kórházba.

A tünetmentes és enyhe tünetekkel rendelkező fertőzöttek számára működő külső kórházi egységben továbbra is 14 személy részesült ellátásban.