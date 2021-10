Ne csak a nézőknek, hanem a színészeknek is legyen védettségi igazolása a színházigazgató szerint

Ne csak a közönségre, de a munkatársakra is vonatkozzon az előírás: védettségi igazolása mindenkinek legyen – véli Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, miután három előadás elmaradt, mert az alkalmazottak közül nem volt mindenki beoltva.

Gáspárik Attila. Szerinte a szabályok ugyanúgy mindenkire kellene vonatkozzanak • Fotó: Haáz Vince

„Temetünk reggeltől estig, de azon agyalunk, hogy a színészek hogyan ne oltathassák be magukat, mikor másfél éve kegyelemkenyéren élnek” – fogalmazott Gáspárik Attila, aki a Székelyhon érdeklődésére elmondta, három előadás maradt el, mert a Liviu Rebreanu Társulatnál egy külsős munkatárs nem volt beoltva, aki azóta már beoltatta magát. Hasonlóképpen a Tompa Miklós Társulatnál is voltak akik nem oltatták be magukat.

A színház munkatársainak 95 százaléka be van oltva, aki nincs az online dolgozik, vagy meglátjuk, hogy mi lesz

– mondta az igazgató, hozzátéve, hogy mostantól valamennyi előadást megtartanak.

Repülőre se ülhet, akinek nincs repülőjegye

Gáspárik Attila úgy véli, ha egy munkahelyen alkalmaznak valakit, annak egészségesnek kell lennie, orvosi papírt kell felmutatnia, hogy nincs fertőző betegsége. Tehát

amit ő kér az alkalmazottaktól, az nem ütközik törvénybe.

Felvetésünkre, hogy az alkotmány kimondja, hogy mindenkinek joga van a munkához, ezért nem is lehet kötelezővé tenni az oltást, illetve feltételnek szabni, hogy csak az dolgozhat, aki beoltatta magát, Gáspárik úgy fogalmazott, hogy az alkotmányban sok minden elő van írva, például a szabad helyváltoztatás joga is, mégsem utazhat repülővel az, akinek nincs repülőjegye. „Engem feljelentettek, de semmilyen törvénytelenséget nem követtem el” – húzta alá, hozzátéve, hogy

miután másfél éve „kegyelemkenyéren” élnek, a fizetésüket megkapják a minisztériumtól, be kell oltatniuk magukat és nem azon gondolkodniuk, hogy hogyan kerülhessék el azt.

Novembertől kezdődően a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi előadásai este 6 órától, kistermi előadásai fél 7-től kezdődnek. A jegyértékesítést a továbbiakban, a Maros megyei prefektusi hivatal döntésének függvényében, kéthetenként teszik elérhetővé.

Az Arielben nem történt fennakadás

Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház munkatársai körül két-három személy nem oltatta be magát – válaszolta érdeklődésünkre Gabi Cadariu igazgató, hozzátéve, hogy ők is beoltatják magukat a napokban.

Egy előadásunk sem maradt el és nem marad el ezután sem, valamennyi kollégám beoltatta magát, illetve hamarosan megkapja az oltást

– mondta az igazgató.