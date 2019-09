Ne bántsd a magyart! – Marosvásárhelyen is tüntetésre hív az EMNP

Csíkszereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy után az Erdélyi Magyar Néppárt Marosvásárhelyen is megszervezi a Ne bántsd a magyart! elnevezésű tiltakozó rendezvényét. Az eseményt kedden 18 órától a Színház téren tartják, ahova a Marosvásárhely környéki településekről is várják mindazokat, akik szeretnének hangot adni nemtetszésüknek az utóbbi időben újból felerősödött magyarellenességgel kapcsolatban.

Csíkszereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy után Marosvásárhelyen a sor. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A helyszínen beszédet mond Csomortányi István, az EMNP országos elnöke, Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Vass Imre, a Magyar Polgári Párt Maros megyei elnöke, Makfalva polgármestere, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. A szónoklatok között zenés, táncos előadások és szavalatok lesznek.

Mint Brassai Hunortól, az EMNT Maros megyei szervezetének elnökétől megtudtuk,

egyéni részvevőkre számítanak, akik Maros megye különböző településeiről kisebb-nagyobb csoportokban, személygépkocsikkal érkeznek.

„Makfalváról biztosan jönnek többen is, hiszen a község polgármestere is a szónokok között lesz” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy előzetesen egyeztettek a polgármesteri hivatallal, a rendőrséggel és a csendőrséggel is, a rendezvényhez szükséges valamennyi engedélyt megkapták.

Az RMDSZ távol marad

A szervezők úgy vélik, hogy az előző települések után Marosvásárhely is megfelelő helyszín arra, hogy harminc évvel a rendszerváltás után a politikai egység és a magyar közösség megerősítését hirdető tüntetésen gyűljenek össze azok, akik fontosnak érzik a magyar egységet, jogaik tiszteletben tartását, amelyek gyermekeink jövőjét és a helyben maradást is garantálják.

Ez egy jó lehetőség arra, hogy a Romániában élő magyarság békésen, de határozott módon hirdesse: fölötte áll minden olyan politikai érdeknek, amely nem az itt élő őshonos kisebbség céljait szolgálja

– fogalmazott Brassai Hunor. Az EMNP megyei elnöke hozzátette, meghívták az RMDSZ-t is, hogy vegyen részt az eseményen, de választ még nem kaptak.

Megkeresésünkre Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető elnöke úgy nyilatkozott,

a tüntetéssorozatot a Néppárt szervezte, az RMDSZ nem vett részt benne, és a marosvásárhelyi esemény szervezésébe sem kapcsolódik be.

Testületileg nem vesz részt rajta az RMDSZ, de ha a tagok fontosnak tartják, hogy ott legyenek, megtehetik, az ellen nincs kifogásuk.