Napról napra apadó újeset-szám: ezúttal mindössze negyvenkettő

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Az elmúlt huszonnégy órában 76, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, a most jelentett halálesetek közül 71 az elmúlt hónapokban történt, csak most vezették be a nyilvántartásba – ezzel 33 253-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Intenzív osztályon 92 személyt kezelnek.

Ami Székelyföldet illeti, Maros megyében három új esetet vettek nyilvántartásba, Hargita és Kovászna megyében pedig egyet sem.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport tájékoztatása szerint az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma

Hargita megyében 0,04;

Maros megyében 0,05;

Kovászna megyében 0,05 ezrelék.