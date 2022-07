Napok óta lángol a száraz növényzet Gyergyószéken

Mintegy tíz hektáros területet érint a tűz, száraz aljnövényzet, facsemeték lángoltak – tudatta a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője, Alina Ciobotariu.

A tűz keletkezésekor Galócás, Várhegy, Salamás, Ditró, Alfalu, Remete, Csomafalva és Szárhegy önkéntes tűzoltó csapatai is bekapcsolódtak az oltásba, a maroshévízi, csíkszeredai és gyergyószentmiklósi hivatásosok mellett. A lángok terjedését sikerült akkor megfékezni, de a területen továbbra is felügyelet volt szükséges, a tűzfészkek később is többször újra meggyulladtak. Amint azt az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozó Alina Ciobotariu közölte, még kedden is dolgoztak az utolsó tűzfészkek felszámolásán.