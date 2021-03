Nagyszombaton lesz a húsvéti vásár Gyergyószentmiklóson

Archív • Fotó: Pál Árpád

Az ünnep közeledtével mindenki igyekszik ezeket a napokat különlegessé tenni azáltal, hogy hagyományos finomságokkal örvendezteti meg a családot, a vendégeket. Ezek beszerezhetők lesznek április 3-án, nagyszombaton a húsvéti vásáron, amit azért is ezen a dátumon rendeznek meg Gyergyószentmiklóson, hogy ne essen egy időpontra a csíkszeredai és udvarhelyi vásárral, és így több helyi termelő kapjon lehetőséget az árusításra – ismertette Kertész László, a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal sajtóreferense.

A húsvéti vásár előnye, hogy helyi termelőktől lehet beszerezni a minőségi hozzávalókat, élelmiszert, ami majd az ünnepi asztalra kerül, és emellett ajándéktárgyakat és dekorációs kellékeket is lehet vásárolni. Eddig már tízen jelezték, hogy szeretnének árusítani, köztük olyan is, aki például fonott kosarat kínál majd a gyergyószentmiklósi vásárban. Jelentkezni április 2-áig lehet a 0743-621 965-ös telefonszámon.

„A rendezvény célja, hogy ráhangolódjunk a húsvétra, de kérjük az a helyi termelőket, eladókat, vásárlókat egyaránt, a húsvéti vásáron is tartsák be a járványügyi előírásokat, mert fontos, hogy az ünnep idején is vigyázzunk egymásra” – hívta fel a figyelmet Kertész László.