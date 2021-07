Nagyszabású árok- és medertakarítás Székelyudvarhelyen

Az Árpád-patak medrét takarítják • Fotó: Erdély Bálint Előd

Amennyiben a következő napok is esőmentesek lesznek, a város szombatfalvi részén folytatják a munkát. Hozzátette, a törvényi előírások értelmében ilyen munkálatokat a lakóknak is kell végezniük, saját portáik előtt. Ennek rendszerint eleget is tesznek a székelyudvarhelyiek, azonban voltak már mulasztások. Utóbbi esetekben a helyi rendőrség intézkedik, felszólításra és bírságra is lehet számítani.