Nagyon nehéz helyzetben Gyergyószentmiklós

Ismét sötét jövőt festettek a gyergyószentmiklósi fűtésszolgáltató, de egyben a város szempontjából is. A vállalat vezetője arról tájékoztatta pénteken az önkormányzati képviselő-testületet, hogy a ki nem fizetett számlák miatt bármikor zárolhatják a cég és egyben az önkormányzat számláit is. Súlyos szavak hangzottak el arról, hogy mi vezetett ide.

A fő problémát az elmúlt fűtésszezon alatt felgyűlt gáz- és villanyszámla jelenti, amelyet sem a cég nem tud kigazdálkodni, sem a város. Az Electrica be is perelte a HVCSK-t, és nyert is ellene, a fellebbezéssel esetleg egy hónapig lehet még húzni az időt, azt követően

Még nagyobb baj is lehet akkor, ha a régi számlák miatt a gázszolgálató vagy az áramszolgáltató mond nemet. A város már egy ideje amúgysem kap gázt, és addig nem is fog, amíg ki nem fizeti a közel hétmillió lejes adósságát. Ha pedig e régebbi tartozások miatt a faőrleményért sem tudnak fizetni, akkor

Ezért is folytattak megbeszéléseket politikai szinten is az elmúlt időszakban. De sajnos konkrét segítségre még ígéretet sem kaptak.

és a faőrleményt beszállító cégeknek is tudnak fizetni.

Azt is tudomására hozták azonban – mondta Csergő –, hogy mivel a kormány már nyújtott ártámogatást a gázra, még egyszer nem fognak arra támogatást nyújtani, mert ez dupla finanszírozás lenne, és ugyanebből az okból nem adhat pénzt erre a város sem.

A polgármester leszögezte, minél hamarabb meg kell emelni a fűtésszolgáltatás árát (mert a jelenlegi áron most is veszteséges a szolgáltatás), és az új árba be kell építeni a tartozásokat is, hogy ezt is törleszteni lehessen.