Szigorítottak a hivatásos nevelőszülővé válás feltételein, a sürgősségi kormányrendelettel elfogadott szabályozás értelmében például 18-ról 21 évre nő a korhatár azok esetében, akik hivatásos nevelőszülői feladatra jelentkezhetnek. A rendszer így is nagy nevelőszülő-hiánnyal küzd, félő, hogy a szigorítások még jobban elbizonytalanítják azokat, akik ebbéli hivatáson gondolkodnak. Az új feltételek azonban egyelőre csak a rendszerbe újonnan belépni készülőkre érvényesek.

Az új előírás megszabja azt is, hogy legtöbb 47 év lehet a korkülönbség a gondozásba vett gyermek és a nevelőszülő között, továbbá azt is, hogy az, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, nem vehet gondozásba gyermeket. A módosításokat az Országos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási Hatóság (ANPDCA), illetve a szakminisztérium által végzett ellenőrzések eredménye, valamint a 119-es egységes segélyhívószámra érkezett bejelentések alapján dolgozták ki.

Az Agerpres által ismertetett sürgősségi rendelet megszabja azt is, hogy a hivatásos nevelőszülő otthonának olyan településen kell lennie, ahol biztosítottak a megfelelő oktatási és egészségügyi szolgáltatások. A hivatásos nevelőszülői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges felmérést kizárólag a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok szakemberei (pszichológusok és szociális munkások) végezhetik ezután.

A nevelőszülők száma az utóbbi években csökkent, főleg azért, mert az új nyugdíjtörvényt kihasználva sokan vonultak nyugdíjba tavaly és idén is, az érdeklődés pedig gyenge a hivatás iránt. Nagyon nagy szükségünk van hivatásos nevelőszülőkre, és reméljük, hogy a törvényváltoztatás bátorítani, nem pedig elbátortalanítani fogja őket – mind a rendszerben lévőket, mind pedig azokat, akik nevelőszülővé készülnek válni”

Nagyon változó az, hogy milyen életkorú gyermekek kerülnek be a rendszerbe, mert nem csak elhagyott kicsikről van szó, hanem olyanokról is, akiket kiemelnek a családból. Ha feljelentést kapnak az igazgatóság szakemberei, akkor sosem tudják előre, hogy hány és milyen életkorú gyerekek vannak abban a családban, ahová ki kell menniük.

A gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője hozzátette, vigyáznak arra is, hogy a testvérpárokat ne válasszák szét, de van, amikor nem lehet ezt betartani, mert nagy a korkülönbség, vagy nem találnak olyan nevelőszülőt, aki két-három gyereket venne magához.

Kerülnek be egész pici gyerekek is a nevelőszülői rendszerbe, akár a szülészetekről is – bár ez nem gyakori –, de 18 éves korig minden korosztályból vannak gyermekek a rendszerben. Ők nem kerülnek át hétéves koruk után a rezidenciális rendszerbe, hanem addig maradhatnak a nevelőszülőnél, amíg betöltik a 18. életévüket, vagy amíg a helyzet megkívánja, esetleg tanulmányaik folytatásának az elkezdéséig – mutatott rá Miklea Hajnal Katalin.