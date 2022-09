Nagyon megdrágult a széna, sokan inkább eladják az állataikat

A nyári szárazság már érezteti hatását a székelyföldi mezőgazdaságban is: a száraz takarmány esetében 30-50 százalékos terméskiesésről beszélhetünk – osztotta meg tapasztalatait nemrég Romfeld Zsolt, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. Mindezt a gazdák is megerősítették, hozzátéve, hogy emiatt meglehetősen drága lett a széna ára.

– mondott egy példát. Hozzátette, eladó széna van a piacon nálunk (ugyanis sok a mezőgazdasági terület, és ehhez képest kevés az állatállomány), azonban meglehetősen borsos lett az ára. Emiatt vannak gazdák, akik inkább eladják a haszonállataikat, mert nem tudják biztosítani télire a takarmányozásukat. Például 10 juh számára egy hónapra legalább 90-100 kockabála széna kell, attól függően, hogy milyen minősége van a szénának. „Ha trágyázva volt a kaszáló, akkor jó minőségű lesz a széna, ha azonban megveri az eső a száradó szénát, akkor veszít a minőségéből” – magyarázta. Elmondta azt is, hogy ő szerencsés helyzetben van, hiszen lovakat és juhokat is tart, de maradt meg szénája a tavalyról, így nem kell azt vásárolnia. Ugyanakkor abban is reménykedik, hogy lesz jó sarjú a kaszálóin, ha az időjárás is kedvezőre fordul, és be is tudják majd takarítani.

Szalmával pótolják

A homoródalmási Ţăpuc Lóránd nehéz télre készül. Mint mondta, még nem tudja, hogyan vészelik át a telet, hiszen alig egy hónapra elegendő szénájuk van.