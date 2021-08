Nagyon leapadt a Maros vízszintje, és még a zsiliprendszert sem sikerült megjavítani

Rossz a zsiliprendszer, nem tudják frissíteni a vizet a Víkendtelepi csónakázóban • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a Marosból nemcsak a város és a környék ivóvízét biztosítják, hanem például a Víkendtelep csónakázó tavát is ebből töltik fel, akárcsak és a turbinaárok medrét. A felső gátnál lévő zsiliprendszer azonban nyár elején meghibásodott, és a Maros vízszintje is folyamatosan csökkent, így

Most megkeresésünkre az illetékes arról számolt be, hogy nehezen, de sikerült találni egy céget, amelynek szakemberei a felszínen már megnézték, hogy mi a teendő, és a napokban megnézik a víz alatt is, hogy milyen javításra szoruló alkatrészekre lesz szükség. Călin Fokttól azt is megtudtuk, hogy jelenleg rég nem látott alacsony hozama van a Marosnak, Marosvásárhelyen csupán 9 köbméter másodpercenként. Azt is elmondta, hogy a város vízellátására legalább 7 köbméterre van szükség, így

egyelőre nincs gond.

Az illetékes szerint a zsiliprendszer megjavítása után lehetőség lesz arra, hogy felfrissítsék a vizet a Víkendtelephez tartozó csónakázóban. Ottjártunkkor tapasztaltuk, hogy a csónakázóban nagyon alacsony a víz, és mivel nem tudták pótolni, ezért a tisztaság sem megfelelő. Egy helyen csónakból próbálták összeszedni a tetején levő növényeket, de mivel a felülete nagyon nagy, ezt ily módon tisztítani szinte lehetetlen. A halászokat látszólag nem bántja az alacsony vízszint, több helyen várták, hogy horogra akadjon valami.