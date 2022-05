Nagyon elkelne az autós közlekedés újraértékelése a székelyföldi városokban

Hozzátette, a Piac utcai kereszteződés gyalogátkelője esetében is hasonlóan sokat segítene egy ugyanilyen jelzőlámpa. Megemlítette még a Szív utca, a Fűzfa utca és a Nagyrét utca kereszteződését a Millennium-templomnál, amelynél szerinte egy táblával is jelölni kellene a főutat, mintegy megerősítésként, mert sokan nem tudják, melyik irányból kinek van elsőbbsége, s így lassítják a haladást.

Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az iskolák, napközik körüli útszakaszok rendszeresen bedugulnak csúcsidőben, ez történik a Tudor lakótelepen is, a Testvériség sugárúton. Ezt szerinte azzal lehetne hatékonyan megoldani, ha más és más időpontban kezdenék a tanítást a tanintézetek.

Megkérdeztünk egy másik sofőriskolai oktatót is. Ő elsőként a Szent Kereszt-templom előtti útkereszteződést említette, amelyet szerinte fontos lenne valamilyen szinten rendezni, és szabályozni, mert csúcsforgalomban a Szív utcából meglehetősen nehéz balra fordulni a Kossuth Lajos utcába. „Ebben a kereszteződésben még a tapasztalt sofőröknek is nehéz közlekedni, nemhogy a tanuló járművezetőknek” – jegyezte meg. Másodikként a Brassói úttal való kereszteződéseket említette; mint magyarázta, a mellékutcákból balra fordulni a Brassói útra csúcsidőben meglehetősen nehézkes, legfőképpen a Vörösmarty Mihály utcából. Úgy vélte, ezekre a találkozási pontokra érdemes lenne okos jelzőlámpákat szerelni.

Gyergyószentmiklósi helyzet

Legalább négy ponton lenne szükség változtatásra Gyergyószentmiklóson olyan útkereszteződésekben, ahol rendszeresen forgalmi dugók alakulnak ki. Az egyik ezek közül a Szárhegyi (Nicolae Bălcescu) és a Tűzoltó utca kereszteződése, ahol már jó ideje van elképzelés körforgalom létesítésére, és már lakossági aláírásgyűjtés is volt ennek érdekében. Csúcsidőben, azaz reggelente, amikor iskolába viszik a gyerekeket, illetve kora délutánonként is hosszú sorban torlódnak fel az autók, nemcsak a mellékutcákban, hanem a főúton is. Az általunk megkérdezett taxis is ezt emelte ki elsőként, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a Tűzoltó utca és a Kossuth Lajos utca találkozásánál ugyancsak rendszeresek a dugók, amit csak fokozni fog, amint a Halász utca – Békény utca – Dózsa György utca útvonal felújításával elkészülnek, és visszatér oda is a forgalom.