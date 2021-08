Nagyobb testű, a kölykeivel sétáló kutya miatt érkezhetett a hétvégi Ro-Alert riasztás Székelyudvarhelyen

Kétszer is medvét jelzett a Ro-Alert telefonos rendszer az elmúlt hétvégén Székelyudvarhelyen, egyik alkalommal azonban egy nagyobb kutyát láthattak. A Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője arról is beszélt, hogy új szerződéseket kötnek az önkormányzatokkal a medveproblémák megoldásáért megjelent sürgősségi rendelet alapján.

A bonyodalmak ellenére a társulatoknak és az önkormányzatoknak is megéri szerződni • Fotó: Beliczay László

Először a székelyudvarhelyi Kisköved, majd a Győzelem utcában is medve jelenlétére figyelmeztetett a Ro-Alert riasztórendszer vasárnapra virradóra. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője lapunknak kifejtette, mindkét esetben jártak a helyszínen, de nem találták meg a jelzett nagyvadat.

Nagy a gyanújuk viszont arra, hogy a Kisköved utcában egy nagyobb testű kutyát láthatott a bejelentő, amely kölykeivel sétált.

„Második alkalommal nem kizárt, hogy medve járt a Győzelem utcában, mi azonban nem találtuk meg” – fogalmazott.

Ennyiszer riasztották a hatóságokat medve felbukkanása miatt Hargita megyében a hétvégén Tíz alkalommal kérték a Hargita megyei csendőrök és rendőrök közbelépését lakott területeken vagy ezek közelében felbukkant medvék elkergetésére péntektől hétfő reggelig. Tíz alkalommal kérték a Hargita megyei csendőrök és rendőrök közbelépését lakott területeken vagy ezek közelében felbukkant medvék elkergetésére péntektől hétfő reggelig.

Folyamatban a szerződéskötések

Mărmureanu-Bíró Leonárd elmondta, a medvekérdés rendezése érdekében meghozott sürgősségi kormányrendelet után még nem sikerült megkötni a beavatkozásukat szavatoló új szerződést a székelyudvarhelyi önkormányzattal, azonban ez folyamatban van. Éppen ezért ők egy korábban aláírt dokumentum alapján mentek ki hétvégén a helyszínre, amely a városba tévedő vadak esetén biztosít számukra intézkedési lehetőséget. „Úgy érezzük, hogy ennyivel amúgy is tartozunk a helyi közösségnek, amíg sikerül aláírni az új szerződést, ami kifejezetten a medvékre fog vonatkozni” – így a szakember.

HIRDETÉS

Arra is kitért, hogy a hozzájuk tartozó vadászterületeken összesen tizennyolc község és város található, így nem volt egyszerű megszervezni, hogy mindenhol beavatkozhassanak. Ez a kevés vadőr miatt a kisebb társulatoknál még nagyobb gondot fog okozni.

Szerintem érdemes elvállalni ezt a munkát a társulatoknak, hiszen korábban is ők segítettek felelősségtudatból, most pedig legalább pénzt is kapnak a munkájukért

– szögezte le. Megjegyezte, biztosan lesznek nehézségek a rendelet alkalmazásánál, hiszen probléma esetén a vadászok, a csendőrség és a megbízott állatorvoson kívül a közigazgatási egység polgármesterének vagy alpolgármesterének is a helyszínre kell sietnie, napszaktól függetlenül. Az intézkedésről ugyanis csak utóbbi két személy dönthet. A beavatkozásról szóló szerződéseket szerinte minden önkormányzatnak meg kell kötnie, különben probléma esetén őket terheli a felelősség – tette hozzá a vadász.